AK Parti Konya Milletvekili ve Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile MHP lideri Devlet Bahçeli arasında bir süredir devam eden söz düellosunun kaynağı başlangıçta her ne kadar Kerkük politikası gibi görünse de gazeteci Nevzat Çiçek'in dün akşam CNN Türk'te yayınlanan Gece Görüşü programında söylediği, "MHP kulislerine göre tartışmanın arka planında Kerkük değil 2015 yılında yürütülen koalisyon görüşmeleri var" sözlerini yapılan yeni açıklamalar da doğruluyor gibi görünüyor.



Çiçek'in MHP kulisleriyle ilgili sözlerinin ardından Davutoğlu cephesiyle ilgili kulis ise gazeteci Gürkan Hacır'dan geldi. Hacır, Davutoğlu'na yakın kaynaklara dayandırarak Davutoğlu'nun, "Bu zillet (hor görülme) durumu beni çok üzüyor. Bunu hak ettiğimi düşünmüyorum" dediğini öne sürdü.



FARUK ÇELİK: MHP BİZE CHP'Yİ ADRES GÖSTERDİ

Bu iki kulis bilgisinin ardından 2015 yılındaki koalisyon görüşmelerinde Davutoğlu ile birlikte görüşme heyetinde yer alan Şanlıurfa AK Parti Milletvekili Faruk Çelik, "Koalisyon görüşmelerinde amacın hükümet kurmak olduğunu ancak MHP'nin koalisyona yanaşmadığı" iddiasında bulunurken "Sayın Davutoğlu ile birlikte CHP ve MHP ile yaptığımız görüşmelerde ana amaç hükümet kurmaktı. Koalisyon kurma amacıyla partilere gidildiğini çok net söylüyorum. O gün o toplantıda MHP Genel Başkanı'nın tutumu, AK Parti'ye bakışı çok farklıydı. Nitekim çok ağır cümlelerde kullandılar Cumhurbaşkanımız hakkında.

Sayın Başbakan Davutoğlu da de gerekli cevabı verdi. Ayrıca MHP bize koalisyona kapalı olduklarını, CHP ile bir koalisyonu değerlendirmemizi tavsiye ettiler.

O gün MHP koalisyondan yana tavır içinde değildi. MHP çok net, keskin bir tavırla kendilerinin koalisyonda olmayacaklarını belirtti ve bize CHP'yi adres gösterdiler" dedi.



SEMİH YALÇIN: BAHÇELİ "BİZ ŞİMDİ KOALİSYON KURABİLECEK MİYİZ" DEDİ, DAVUTOĞLU SESSİZ KALDI

Çelik'in açıklamalarına yanıt ise aynı koalisyon görüşmelerinde Bahçeli'nin heyetinde bulunan MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'dan geldi. Yalçın, Davutoğlu'ndan o görüşmelerde net bir koalisyon teklifi gelmediğini öne sürdü. Yalçın, Davutoğlu'nun kendilerine koalisyon görüşmeleri için gelmeden önce zaten kamuoyuna seçim hükümetine gidildiğini açıkladığını belirtti ve ayrıca Çelik'in 'Cumhurbaşkanımız hakkında ağır konuştular' sözlerine de şöyle yanıt verdi: 'Sosyal bölünmeyi sonlandırmak ve toplumsal mutabakat adına AKP ile CHP'nin bir araya gelmesini genel başkanımız söylemişti. Ancak bu görüşmeler olumsuz sonuçlandığında Davutoğlu, bize gelmeden önce basın mensuplarının karşısına çıkarak, 'Süreç seçim hükümetine gidiyor ama son bir kez de MHP ile görüşeceğiz' dedi. Son olarak da bize geldi. Daha bize gelirken anayasa gereği seçim hükümeti kurulacağını açıklayarak gelmişti. Faruk Bey yanlış bilgilendiriyor. Yanıltıcı ifadeler vermesini pek anlamlandıramadım. Görüşmeye geldiklerinde sayın Bahçeli, 'Biz şimdi koalisyon kurabilecek miyiz?' dedi. Davutoğlu cevap vermedi. Faruk Bey devreye girerek muğlak şekilde 'Orayı çözeriz' dedi. Ama sayın Davutoğlu'ndan bu teklif net olarak gelmedi. Bakın tekrarlıyorum, net şekilde koalisyon teklifi gelmedi. Maalesef net bir teklif gelmediği için ayrıntılı görüşmelere gidilemedi. Bakın sayın Çelik, biraz önce Bahçeli'nin, Cumhurbaşkanı hakkında ağır şeyler söylediğini belirtti. Ama o sözler zaten genel başkanımızın kamuoyunda söylediği sözlerdi. Ama o konuda sayın Davutoğlu bazı görüşlerini belirtti. Bunu sayın genel başkanımdan izin almadan açıklayamam.'



2015 KOALİSYON GÖRÜŞMELERİNDE NELER OLMUŞTU?

7 Haziran 2015 Genel Seçimleri'nde AK Parti yüzde 40.9, CHP yüzde 25, MHP yüzde 16.3 ve HDP yüzde 13.1 oy oranına ulaşmış, fakat bu tablo bir partinin tek başına iktidar olması için yeterli bir Meclis kompozisyonu yaratmamıştı. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimde en yüksek oy oranına ulaşan AK Parti'ye 9 Temmuz 2015'te hükümet kurma yetkisini vermiş, AK Parti heyeti Ahmet Davutoğlu başkanlığında koalisyon görüşmeleri yapmak için MHP, CHP ve HDP'ye ilk tur ziyaretlerde bulunmuştu.

BUGÜNKÜ TARTIŞMANIN BAŞLANGIÇ NOKTASI OLDUĞU İDDİA EDİLEN İKİNCİ TUR GÖRÜŞMELERİ

Bu görüşmelerden sonuç alınamaması üzerine ikinci tur istikşafi görüşmeleri başladı ve CHP-AK Parti heyetleri arasında uzun süreni oturumların ardından sonuç alınamadı.

MHP ile yapılan ikinci tur koalisyon görüşmesinin ardından ise MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yazılı bir açıklama yaptı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ''Milliyetçi Hareket Partisi olarak, daha önceden kamuoyuyla paylaştığımız 4 maddelik ilke ve ön şartlarımızın AKP tarafından kabulü mümkün olmamıştır. Bu itibarla koalisyon hükümeti kurmak için lazım gelen uzlaşma zemini oluşmamış ve siyasi anlaşma iklimi vasat bulmamıştır. Şimdilik görünen odur ki, mevcut siyasi kompozisyonda bir koalisyon hükümeti ihtimali çok azalmıştır. Ve Türkiye 7 Haziran Milletvekili Genel Seçimleri'nin tekrarlanmasıyla karşı karşıya kalmıştır'' değerlendirmesinde bulundu.

BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?

Bahçeli, AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu ile görüşmesinin ardından yaptığı yazılı açıklamada, 7 Haziran'da yapılan Milletvekilliği Genel Seçiminin sonucunda hiçbir partinin tek başına iktidar olma imkanına kavuşamadığını, aziz milletin demokratik tercihinin bu şekilde somutlaştığını ve buna da saygı duymanın en temel demokrasi görevi olduğunu ifade etti.

Ortaya çıkan koalisyon kurma gerekliliğinin ilk aşamasının AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Davutoğlu'nun hükümet kurma görevini 9 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan almasıyla başladığını anlatan Bahçeli, Davutoğlu ve beraberindeki heyetle MHP'nin bu kapsamdaki ilk görüşmesinin 14 Temmuz'da TBMM'de gerçekleştirildiğini anımsattı.

Bu görüşmenin saygı ve nezaket içerisinde tezahür ettiğini ifade eden Bahçeli, AK Parti ile CHP arasındaki koalisyon görüşmeleri sonuç vermeyince, AK Parti-MHP arasında gündeme gelen ikinci etap görüşmenin ise bugün gerçekleştiğini kaydetti.

"Söz konusu toplantı çok verimli geçmiş, ülke gündeminde yer alan konular da ayrıca ele alınmıştır" ifadesini kullanan Bahçeli, şöyle devam etti:

"Ne var ki Milliyetçi Hareket Partisi olarak, daha önceden kamuoyuyla paylaştığımız 4 maddelik ilke ve ön şartlarımızın AKP tarafından kabulü mümkün olmamıştır. Bu itibarla koalisyon hükümeti kurmak için lazım gelen uzlaşma zemini oluşmamış ve siyasi anlaşma iklimi vasat bulmamıştır. Şimdilik görünen odur ki mevcut siyasi kompozisyonda bir koalisyon hükümeti ihtimali çok azalmıştır. Ve Türkiye, 7 Haziran Milletvekili Genel Seçiminin tekrarlanmasıyla karşı karşıya kalmıştır. Milliyetçi Hareket Partisi olası bir seçimi doğru bulmadığını daha önce açıklamıştır. Bunun yanında azınlık hükümeti seçeneğine soğuk yaklaşımını muhataplarına ihsas ve ilan etmiştir."

Koalisyon kurulması hususunda 9 Temmuz'dan beri işleyen ve Anayasa'nın 116. Maddesinde ifade bulan 45 günlük sürenin kalan 6 günlük diliminde bir hükümet kurulamadığı takdirde cumhurbaşkanının sorumluluğunun aktif hale geleceğini belirten Bahçeli, şunları kaydetti:

"Söz konusu 116. Madde gereğince seçimlerin yenilenmesine karar verildiğinde mevcut bakanlar kurulu çekilecek ve cumhurbaşkanı geçici bakanlar kurulunu kurmak üzere bir başbakan atayacaktır. Milliyetçi Hareket Partisi oluşacak bu seçim hükümetine katılmayarak herhangi bir üye vermeyecektir. Partimiz tüm karar ve tercihlerini aziz milletimizin lehine ve Türkiye'nin yararı doğrultusunda kullanmıştır. Bundan sonraki siyasi süreç ne olursa olsun, bugünkü tıkanıklığın ve uzlaşmazlığın asıl neden ve aktörlerini herkes yakından tanıyacak ve görecektir."

DAVUTOĞLU NE DEMİŞTİ?

Davutoğlu ise, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yaptığı görüşmeye ilişkin, "Çok arzu etmemize rağmen gerek Sayın Kılıçdaroğlu ile CHP-AK Parti koalisyon çerçevesinde gerekse de Sayın Bahçeli ile MHP-AK Parti bir koalisyon oluşturmanın zemininin olmadığı açık bir şekilde ortaya çıkmış bulunmaktadır" dedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli ile TBMM'de yaptığı görüşmenin ardından Parti Genel Merkezi'ne geçen Başbakan Ahmet Davutoğlu, basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısının ardından AK Parti Genel Merkezi'nde açıklama yapan Başbakan Ahmet Davutoğlu şunları söyledi:

"Bu konuşmalar koalisyon müzakereleri ile ilgili Sayın Bahçeli'nin tutumunu gösterdikten ve en başında koalisyonun mümkün olmadığını söyledikten sonra iki sorumlu devlet adamı olarak bu konulardaki görüşlerimi paylaşmak kastıyla kendisine ifade ettiğim hususlardır. Dolayısıyla maalesef çok arzu etmemize rağmen gerek Sayın Kılıçdaroğlu ile CHP-AK Parti koalisyon çerçevesinde gerekse de Sayın Bahçeli ile MHP-AK Parti bir koalisyon oluşturmanın zemininin olmadığı açık bir şekilde ortaya çıkmış bulunmaktadır. Yarın Genelkurmay Başkanı devir teslim töreni var, Bakanlar Kurulu toplantımız var. İlk fırsatta Merkez Karar Yürütme Kurulu'nu da toplayarak arkadaşlarımla istişare edeceğim ve son olarak Sayın Cumhurbaşkanımız ile istişare ederek bundan sonra atacağımız adımlar ile ilgili bir değerlendirmede bulunacağız."

"23 Ağustos'a kadar görevinizi devredecek misiniz?" sorusu üzerine Başbakan Davutoğlu, "Bu tablo maalesef bütün çabalarımızı ve kamuoyumuz ilk günden itibaren ne kadar yoğun bir çaba sarf ettiğimizi ve olabilecek bütün ihtimalleri yine bu salonda geçen hafta 9 opsiyon zihnimde var demiştim. Maalesef bugün Sayın Bahçeli ile kalan 4 opsiyonu da yine saygı duyduğumu ifade ederek söylüyorum. Sayın Bahçeli daha konuşmanın başında bunların olamayacağını söyleyerek mümkün olmadı. Siyaset bir çözüm bulma sanatıdır. Bu anlamda hiçbir kapıyı kapatmış değiliz. Ancak şuan ki tablo itibariyle koalisyon ihtimalini gerçekleştirebilecek bir yol gözükmüyor. Bana da ülkeyi hükümetsiz bırakmamak çerçevesinde tebliğ edilmiş olduğu için bununla ilgili elimden geleni yapmış olduğum konusunda elimden gelen bütün çabayı gösterdim. Buna Sayın Bahçeli ve Kılıçdaroğlu da şahittir. Yapılabilecek herhangi bir yol olmuş olsaydı onu da denemekten imtina etmezdim. Aynı şekilde siyaset belli kurallar ve ilkelerle yürüdüğü zaman saygınlığını koruyabilir. Anayasamızın 116'ncı maddesi bu tür durumlarda nasıl bir yol takınılacağı konusunda bir süreç öngörüyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın takdir etmesi durumunda 23 Ağustos'tan sonra ülkenin erken seçime gitmesi çerçevesinde buna gidecek süreç içerisinde daha neler yaşanır tabi bunu takdir etmem mümkün değil. 9 Temmuz'dan bu yana olabilecek bütün yolları denediğime inanıyorum. Bugün 4 formül üzerine konuştuk. Ama zemin yoksa karşı muhatabım olan genel başkanların kendi karar süreçlerine saygım sonsuzdur. MKYK yetkilendirmiş olduğu için MKYK ile paylaşır paylaşmaz Sayın Cumhurbaşkanımız ile istişare edeceğim ve o istişare neticesinde gerekmesi halinde görevi iade edeceğim" ifadelerini kullandı.

Bir gazetecinin, "MHP'den bir öneri geldi mi size?" sorusu üzerine ise Davutoğlu şu cevabı verdi:

"Güvenlik ve terörle mücadele bağlamında benim yaptığım bilgilendirmenin hemen ardından Sayın Bahçeli almış oldukları kararı ifade ettiler. Bizim tarafımızdan bu 4 şart müzakere edilmiş değildir. Müzakere sonucunda bir anlaşmazlık söz konusu değildir. Sayın Bahçeli bu konuları kendisi baktığında bir koalisyon zemininin olmadığını ifade etti. Bu 4 şart çerçevesinde. Daha sonra diğer ihtimalleri yani azınlık hükümetine destek, kısa süreli erken seçim hükümeti ve bir erken seçim kararının da mümkün olmadığını ifade etti. TBMM açılır, olağanüstü bir toplantı yapılır ise erken seçim teklifi halinde gelmeniz durumunda buna da katılır ve hayır deriz dedi. Bu konuda da Sayın Bahçeli'yi son derece açık gördüğümü ifade edeyim. Bunları zikrettikten sonra iki genel başkan, iki akademisyen ve iki devlet adamı olarak ben zikredilen hususlarla ilgili kanaatlerimizi ayrıca paylaştım. Karşı bir teklif bize gelmiş değildir. Başta pozisyon zaten netleşmişti."



Bu tur görüşmelerden de sonuç alınamaması ve seçim hükümetine CHP ile MHP'nin üye vermemesi üzerine erken seçime gidilmiş ve Kasım 2015'te yapılan seçimlerde AK Parti tek başına hükümet kurmak için yeterli oya ulaşarak tekrar iktidar olmuştu.