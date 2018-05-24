Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Maranki'nin dün akşam bir televizyon kanalında yayımlanan programda "Şayet aksi olursa gidecek hiçbir yerimiz yok. Ben onun için umudum Kaf Dağı'nın arkası 25 Haziran'da... Olmadı zaten o zaman artık Belgrad Ormanı'nda ağacın dibinde talim şeyimizi oraya gömdük. Çıkacağız sokağa artık" şeklinde başlayan ve devam eden sözlerine ilişkin soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

AA'nın haberine göre açıklamada, Maranki hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun 216/1, 218/1 uyarınca, "basın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan soruşturma açıldığı, Maranki'nin şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldığı, soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü belirtildi.

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