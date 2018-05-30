Maranki: 'Sözlerim cımbızlandı'

Akit TV'de yayımlanan "Bilgi Savaşları" programında kullandığı ifadeler üzerine, hakkında "basın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan cezalandırılması istemiyle soruşturma açılan Prof. Dr. Ahmet Maranki'nin, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği ifadesinde suçlamaları kabul etmedi.
Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Maranki ifadesinde söz konusu programda, Türkiye'nin içinde bulunduğu güncel meselelerin değerlendirildiğini, programın yaklaşık 2 saat sürdüğünü, programda değişik konularla ilgili görüşlerini dile getirdiğini söyledi.
Seçim süreciyle ilgili olarak da geçen dönemlerden örnekler verdiğini, Adnan Menderes'in seçilmiş olduğu halde darbe ile indirildiğini, Turgut Özal'ın şüpheli bir şekilde hayatını kaybettiğini, o dönemlerde yapılan ekonomik ve değişik manipülasyonların değerlendirmesini yaptığını ifade eden Maranki, "Günümüzde de aynı geçmişte olduğu gibi bu tür hareketlerin olduğunu söyledim. 15 Temmuz gibi bir olayı yaşayan ülkemizin bu badireden büyük bir başarı ile çıkmasını değerlendirdim ve tam bu sürede 15 Temmuz'un değişik bir türü olarak dövizle ilgili adeta bir iktisadi darbe yaparak hükümeti zor durumda bırakmak ve sonucunda düşürmek senaryoları ile ilgili kendi birikimim ve aldığım eğitimle detaylı değerlendirme yaptım." dedi.
Uzun süren programın yaklaşık 30, 35 saniyelik bölümündeki bir konuşmasının başı sonu kesilmiş bir şekilde adeta cımbızlanarak alınıp sanki iç savaş çıkartacakmış gibi değerlendirilerek sosyal medyada bir saldırıya uğradığını ileri süren Maranki, şöyle konuştu:
"Söz konusu bölümde olayları anlatırken 'Olmadı artık Belgrad ormanlarında talim şeyimizi oraya gömdük, çıkaracağız.' cümlesinden sonra devamında, bu sözlerim ile ne söylemek istediğimi şu şekilde açıklamıştım. Bu millet, 15 Temmuz'da nasıl tanka tüfeğe saldırmış ise bu şekilde bir saldırı olur ise aynı şekilde millet olarak da şahsım olarak vatanı savunacağımı söylemiştim. Belgrad ormanı söylemi de şuradan çıkmıştır. Ben 1980 öncesi üniversitede okuyordum. O dönem yine sağ sol çatışması başta olmak üzere değişik terör saldırıları ile karşı karşıyaydı. O dönem ben adeta hayatta kalma ve öğrenimimi tamamlamak amacıyla judo gibi savunma sporlarına başladım. Zaman zaman arkadaşlarımızla Belgrad ormanlarına gider, orada olaylara karşı duyduğumuz kin ve nefreti, öfkemizi ağaçların altına toprağa gömerek bir nevi kendimizi topraklayıp stresimizi atıyorduk. Sporumuzu yapıyorduk ve bununla ilgili kendimizi geliştiriyorduk."
Askerlik dışında eline silah almadığını kaydeden Maranki, silahının yazdığı kitaplar ve ülke için ürettiği eserler olduğunu anlattı.
İnsanları sükunete, sağlıklı yaşamaya ve düşünmeye sevk eden konferanslar verdiğini aktaran Maranki, şunları söyledi:
"Dolayısıyla bizim silahla, tüfekle, tabancayla işimiz olmaz. Sadece 15 Temmuz gibi bazı operasyonlar, darbe teşebbüsleri olursa ülkemizi savunmak amacıyla tankın, tüfeğin önüne çıkarız. Bizim eserlerimiz ortadadır. Tüm medyada yaptığımız binlerce program ortadadır, yaklaşık 1,5 milyon takipçimizle birlikte birlik ve beraberlik içerisinde ülkemizin kalkınması ve ilerlemesi için çalışmaktayız."
"Akit TV'deki program sonrasında bize karşı yapılan planlı bir saldırıdır ve belli örgütler tarafından servis edilmiş olduğunu tahmin etmekteyim." diyen Maranki, programdaki konuşmasının başından sonuna kadar dinlenildiğinde herhangi bir olumsuzluk veya suç teşkil edilebilecek bir husus olmadığını öne sürdü.
- Olayın geçmişi
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Ahmet Maranki'nin 23 Mayıs'ta bir televizyon kanalında yayımlanan programda "Şayet aksi olursa gidecek hiçbir yerimiz yok. Ben onun için umudum Kaf Dağı'nın arkası 25 Haziran'da... Olmadı zaten o zaman artık Belgrad Ormanı'nda ağacın dibinde talim şeyimizi oraya gömdük. Çıkacağız sokağa artık" şeklinde başlayan ve devam eden sözlerine ilişkin soruşturma başlatmıştı.
Maranki, "basın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan açılan soruşturma kapsamında, şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrılmıştı.
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