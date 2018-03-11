Cumhuriyet Gazetesi davasında tahliyesine karar verilen ve önceki gece yarısı Silivri Cezaevi’nden çıkan gazeteci Ahmet Şık ile gazetenin genel yayın yönetmeni Murat Sabuncu, ilk günlerini Cumhuriyet Gazetesi’nde çalışma arkadaşlarıyla geçirdi.

Sabuncu 496, Şık 435 gün sonra yeniden Cumhuriyet Gazetesi’ne gitti. Tutukluluk halinin devamına karar verilen Cumhuriyet Gazetesi İcra Kurulu Başkanı Avukat Akın Atalay da unutulmadı. Gazete Habertürk'ten Veli Sarıboğa'nın haberine göre gazete çalışanları ve Akın Atalay’ın eşi Adalet Dinamit’in de katıldığı programda, Şık ve Sabuncu’nun konuşmasının ardından, Atalay’ın 55’inci doğum günü nedeniyle pasta kesildi.

Sabuncu “Kendi gazetemiz, kendi arkadaşlarımızla bu gazeteyi nereye götürebiliriz; bunun hayalini kuruyoruz” derken, “Cezaevinde de Akın Atalay’la Mustafa Kemal Güngör, Ahmet Şık’la bunun hayalini kuruyorduk. Ama esas tartıştığımız konu, Türkiye’deki bağımsız yayıncılık, Cumhuriyet Gazetesi üzerindeki yayıncılığı daha nasıl büyütürüz konusundaydı” ifadesini kullandı. Şık da “Ben sessizliğin bir sesi olduğuna inanıyorum” diye konuştu.

GÜL: KARAR BAĞLAYICI

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Konya’da gazetecilerin tahliyeye ilişkin sorularını yanıtlarken, Türkiye’nin hukuk devleti olduğunu vurguladı, mahkemelerin verdiği kararlara herkesin saygı duymak zorunda olduğunu dile getirdi. Gül, mahkeme kararlarının herkesi bağladığına dikkati çekerek, şöyle devam etti: “Elbette savcılık makamı, ilk derece mahkemesi yüksek mahkemenin verdiği kararı beğenmeyebilirsiniz, eleştirebilirsiniz ama kararlar bağlayıcıdır. Savcılık makamı verilen karara itiraz eder, ilgili suçtan zarar gören kanun yollarına başvurur, istinaf ve temyiz yoluna başvurulur ama şunu söylemek lazım; bir yanlış karar varsa da bu hukuk sistemi içerisinde her türlü kanun yolu vardır. Bu tür meselelerde Türkiye’de yargı sistemi işlemektedir. Mahkemelerin vermiş olduğu kararlarına saygı duyarız.”

KILIÇDAROĞLU ARADI

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu da gazeteciler Ahmet Şık ve Murat Sabuncu ile telefonda görüştü. Kılıçdaroğlu, Şık ve Sabuncu’ya verilen karardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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