Ahu Yağtu: Kemal'i isterse Aleyna Tilki'nin konserine götürürüz

Cadde'nin haberine göre, güzel oyuncu Ahu Yağtu, oğlu Kemal'in Aleyna Tilki'nin numarasını babası Cem Yılmaz'dan istemesiyle ilgili olarak ,"Kemal, Aleyna Tilki'yi çok seviyor. Şarkılarını ezberledi. Babasından numarasını istemiş olabilir. Konserine isterse götürürüz"dedi.

Eski eşi Cem Yılmaz'ın yeni filmi 'Arif V 216' filmiyle ilgili olarak da 'Çok güzel bir film oldu' dedi. Tarkan'ın fragmanı sosyal medyada paylaşması sorulunca da 'Şarkısı var paylaşsın artık' şeklinde konuştu.

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