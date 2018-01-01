HIV virüsü ile ilgili her yıl birçok açıklama yapılsa da hastalığa karşı bilinçsizlik ve önyargının devam ettiği açıkça görülüyor. Hastalık hakkında bilinçlendirme ve farkındalık oluşturulmayı amaçlayan Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Güler Delibalta korunma ve tedavi yöntemlerini anlattı.
HIV NASIL BULAŞIR?
“AIDS” olarak adlandırılan hastalık HIV (İnsan Bağışıklık Yetmezliği Virüsü) virüsüne bağlı olarak gelişir ve dilimizde karşılığı “Edinsel Bağışıklık Yetersizliği Sendromu”dur. Vücudun bağışıklık sistemini zayıflatan bu hastalık tedavi edilmediğinde 10 - 12 yıl içerisinde bağışıklık sistemini çökerterek savunma işlevini yerine getirememesine neden oluyor. Son safhası AIDS olan HIV virüsü, bulaşmış olduğu kişinin bağışıklık sistemini zayıflatmasıyla birlikte kişinin vücudu enfeksiyon ve hastalıklara açık, savunmasız hale geliyor.
Tüm yaş gruplarında görülebilen hastalığın aşısı ve kesin tedavisi henüz bulunmamakla birlikte uygulanan ilaç tedavileri ile hastalık yavaşlatılabilmekte ve hastalığa bağlı ölümler azalmaktadır. HIV (+) kişiye uygulanan ilaç tedavisi bulaşıcılığı da engelliyor. Bu hastalığın bulaşma yollarının kan ve kan ürünlerinin (kan nakli, damar içi madde kullanımı) yol açtığı durumlar, korunmasız cinsel ilişki ve HIV (+) anneden doğan bebekler olarak sıralayan Dr. Güler Delibalta, aynı zamanda bu hastalığın ortamda bulunma, tokalaşma gibi yollar ile bulaşan bir hastalık olmadığını belirtiyor.
HIV/AIDS tedavi edilebilir mi?
HIV/AIDS’in önlenebilir ve yayılmasının durdurulabilir olduğunu belirten Enfeksiyon Uzmanı Dr. Güler Delibalta, “Hastalık ile mücadelede en etkin yol korunma önlemlerinin uygulanmasıdır. Toplumun bilinç seviyesinin artırılması ve eğitimli bireyler yetiştirilmesi ile görülme sıklığında azalmalar olacaktır” diyor ve eğer gerekli önlemler alınmaz ise hastalığın ilerleyen yıllarda daha büyük bir problem olarak karşımıza çıkacağına işaret ediyor.
HASTALIK SOSYAL GÜVENLİK KAPSAMINDA TEDAVİ EDİLİYOR
Diğer taraftan eğer böyle bir risk taşıdığınızı düşünüyorsanız ülkemizde HIV ile enfekte kişilerin tedavileri, sosyal güvence kapsamında karşılanıyor. Eğer bağışıklık sisteminizde bir anormallik, yüksek ateş, kilo kaybı, ağızda yaralar, ishal, kas ve eklem ağrıları, boyunda bezeler veya sık hasta olma gibi şikayetleriniz varsa en kısa sürede bir doktor kontrolüne başvurulması gerekiyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.