Gazete Habertürk'ün haberine göre Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Dr. Fatma Betül Sayan Kaya, ziyaretinde Ciner Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı M. Kenan Tekdağ, Habertürk Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Selçuk Tepeli, Show Haber Genel Yayın Yönetmeni Ramazan Kurnaz, Habertürk TV Genel Müdürü Veyis Ateş ve Habertürk TV sunucusu Didem Arslan Yılmaz ile görüştü.

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