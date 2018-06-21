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AK Parti Ankara milletvekili adayları kimler? YSK Ankara AK Parti milletvekili aday listesi

Ankara AK Parti milletvekili aday listesinde kimler var? sorusu 24 Haziran 2018 seçimleri öncesinde Ankaralı seçmenler tarafından araştırılıyor. Diğer partilerle birlikte AK Parti'de milletvekili aday listelerini YSK'ya teslim etmesiyle seçim çalışmalarına başlamıştı. İşte AK Parti Ankara 1., 2. ve 3. bölge milletvekili adayları

21.06.2018 - 09:33 | Güncelleme:

AK Parti Ankara milletvekili adayları, 24 Haziran seçimlerine günler kala Ankaralı seçmenler tarafından araştırılıyor. Seçmenler partilerin seçim beyannameleri ve milletvekili adaylarına göre, 24 Hazirna'da kime oy vereceklerine karar verecekler. İşte toplam 36 milletvekilini meclis koltuklarına oturtacak Ankara'da AK Parti'nin milletvelili aday listesi...

AK PARTİ ANKARA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI BİRİNCİ BÖLGE

 

1

YILDIRIM TUĞRUL

TÜRKEŞ

YÜKSEK

EKONOMİST / İKTİSATÇI

2

FATİH

ŞAHİN

YÜKSEK

AVUKAT

3

YALÇIN

AKDOĞAN

YÜKSEK

SERBEST/ÖZEL

4

ALİ İHSAN

ARSLAN

YÜKSEK

SERBEST/ÖZEL

5

MURAT

YILDIRIM

YÜKSEK

ÖĞRETMEN

6

FATMA

ÖNCÜ

YÜKSEK

AVUKAT

7

FAHRİ

USTA

ORTA

ÇİFTÇİ

8

GÖKÇER

DOĞAN

YÜKSEK

YÖNETİCİ - ÖZEL SEKTÖR

9

FEVZİ

AYDIN

YÜKSEK

EKONOMİST / İKTİSATÇI

10

BÜŞRA

SOYLU

YÜKSEK

SOSYOLOG / PİSİKOLOG

11

MUAMMER

CEMALOĞLU

YÜKSEK

AVUKAT

12

ELİF RABİA

GÜRBÜZ

YÜKSEK

MÜHENDİS / MİMAR

13

ADİL CAN

YILDIRIM

ORTA

SERBEST/ÖZEL

ANKARA AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI İKİNCİ BÖLGE

1

MUSTAFA

DESTİCİ

YÜKSEK

SERBEST/ÖZEL

2

LÜTFİYE SELVA

ÇAM

YÜKSEK

SERBEST/ÖZEL

3

EMRULLAH

İŞLER

YÜKSEK

ÖĞRETİM ÜYESİ

4

ORHAN

YEGİN

YÜKSEK

EKONOMİST / İKTİSATÇI

5

ARİFE

POLAT DÜZGÜN

YÜKSEK

DOKTOR

6

ZEYNEP

YILDIZ

YÜKSEK

AVUKAT

7

AHMET FETHAN

BAYKOÇ

YÜKSEK

SERBEST/ÖZEL

8

ENES

ŞİŞMAN

YÜKSEK

SERBEST/ÖZEL

9

MÜZEHHER BELMA

ERDOĞAN

YÜKSEK

ECZACI

10

İBRAHİM ENES

DURUAY

ORTA

ÖĞRENCİ

11

ONUR ALP

BAŞAYAR

YÜKSEK

SERBEST/ÖZEL

ANKARA AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ÜÇÜNCÜ BÖLGE

1

MEHMET NACİ

BOSTANCI

YÜKSEK

ÖĞRETİM ÜYESİ

2

ASUMAN

ERDOĞAN

YÜKSEK

ÖĞRETMEN

3

NEVZAT

CEYLAN

YÜKSEK

YÖNETİCİ - ÖZEL SEKTÖR

4

BARIŞ

AYDIN

YÜKSEK

SERBEST/ÖZEL

5

HACI

TURAN

YÜKSEK

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ / ÖĞRETMEN /

 

 

 

 

EĞİTMEN

6

MERYEM

GÖKA

YÜKSEK

SERBEST/ÖZEL

7

TUNA

KOÇ

YÜKSEK

SERBEST/ÖZEL

8

KURTCAN

ÇELEBİ

YÜKSEK

SERBEST/ÖZEL

9

SERHAT

BAYAR

YÜKSEK

SERBEST/ÖZEL

10

DİLARA

TABAK

YÜKSEK

SERBEST/ÖZEL

11

MEHMET

GÜNDOĞDU

YÜKSEK

MALİ MÜŞAVİR

12

MÜCAHİT

EFE

ORTA

ÖĞRENCİ

24 Haziran'da yapılacak 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne katılacak ittifakların ve siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesiyle ilgili Yüksek Seçim Kurulunda kura çekimi yapıldı. 

CUMHUR İTTİFAKI 1. MİLLET İTTİFAKI 6. SIRADA

İttifakların ve siyasilerin oy pusulasındaki sıralaması; Cumhur ittifakı 1. HÜDA PAR 2. Vatan Partisi 3. HDP 4. BTP 5. Millet ittifakı 6. sırada olarak belirlendi.

CUMHUR İTTİFAKINDA, AK PARTİ 1. MİLLET İTTİFAKINDA, CHP 1.

İttifak yapan partilerin oy pusulasındaki sıralamasına göre, Cumhur ittifakında, AK Parti 1. MHP 2. Millet ittifakında, CHP 1. SP 2. İYİ Parti 3. sırada yer alacak.

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