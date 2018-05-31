AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı, büyükşehir ve il belediye başkanları ile seçim değerlendirme toplantısı yaptı. Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya’nın başkanlığındaki toplantıya, 48 ilin belediye başkanları katıldı. Genel merkezdeki toplantıda Kaya, “Ailelerinizle helalleşin. Sahura kadar sahada olun” mesajını verdi.

Gazete Habertürk'ten Volkan Yanardağ'ın haberine göre toplantıda 24 Haziran seçimlerine ilişkin belediyelerin izleyeceği yol haritası masaya yatırıldı. Kaya, başkanlardan kampanya süresince sahada olmalarını istedi. Belediye başkanlarına ve meclis üyelerine seçime kadar aileleriyle helalleşmelerini ifade eden Kaya, “Sahura kadar durmak da yorulmak da yok” dedi. Seçim sürecinde ramazanın bereketinden yararlanmak gerektiğini belirten Kaya, “Hepiniz ailelerinizle helalleşin. Çünkü sizi 1 ay boyunca göremeyecekler. Sahura kadar tüm başkanlar sahada olmalı. Sahayı en iyi belediye başkanları bilir. Belediye başkanları ve meclis üyeleri, seçim süresince seçim koordinasyon merkezi ile koordinasyon halinde hareket ederek kampanyalara destek olacak” diye konuştu. Kaya, belediye meclis üyelerinin de eksiksiz sahada olmalarını isterken, “Hiçbir meclis üyesinin seçime kadar mazereti olmasın. Kimse bir dakika bile durmayacak. Herkes her dakikasını sahada geçirecek” mesajını verdi.

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