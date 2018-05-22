AK Parti Gaziantep milletvekili adayları açıklandı. AK Parti, 27. dönem milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) teslim etti. AK Parti aday listesinde dikkat çeken 167 milletvekili adayı tekrar yer buldu.

Partiler dün milletvekili listelerini YSK'ya teslim etti. YSK’ya gelen AK Parti heyeti de milletvekili listesini teslim etti. Listede kuşkusuz çok sayıda isim dikkat çekiyor. Ancak Türkiye'nin en genç Millietvekili adayı 18 yaşındaki Elif Nur Bayram tüm ilgiyi üstüne çeken isimlerden oldu. AK Parti listelerine giren isimler kadar giremeyen isimler de dikkat çekti. Partinin mevcut milletvekillerinden 149 isime yer verilmedi. Haluk İpek, Ahmet Gündoğdu, Ahmet İyimaya, Ali Babacan, Aydın Ünal, Cemil Çiçek, Reşat Petek, Mehmet Müezzinoğlu, Salim Uslu ile Şamil Tayyar listede yer almayanlar arasında bulunuyor.

AK PARTİ GAZİANTEP MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ

AK Parti'nin Gaziantep milletvekili adayları merakla bekleniyordu. YSK'ya teslim edilen listeden sonra AK Parti Gaziantep milletvekili adayları belli oldu. İşte o isimler...

ABDULHAMİT GÜL

AHMET UZER

MEHMET ERDOĞAN

ABDULLAH NEJAT KOÇER

DERYA BAKBAK

ALİ ŞAHİN

MÜSLÜM YÜKSEL

MEHMET SAİT KİRAZOĞLU

YAŞAR ATILGAN

SERPİL KAVRAK

İHSAN KAYA

HATİCE MERVE TATAR

MUHAMMED MELAZ AKTOĞ

MAHMUT BURAK KIZILELMA

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