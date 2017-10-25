AK Parti'deki istifalar ve değişim sürecine ilişkin olarak açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, "Cumhurbaşkanımızın yeniden genel başkan olmasıyla birlikte partideki yenileşme harekatine hız verdik. Bugün 22 il başkanımızın değişmesi söz konusu" diye konuştu.

A Haber televizyonunda katıldığı programda açıklamalarda bulunan Çalık, AK Parti'deki değişimle ilgili olarak şunları söyledi:

Görevde olan belediye başkanlarımızın tamamını parti iadiyeti oturmuş vaziyettedir. İstifalar bir son değildir. Yeni bir başlangıçtır.

"22 İL BAŞKANIMIZIN DEĞİŞMESİ SÖZ KONUSU"

Cumhurbaşkanımızın yeniden genel başkan olmasıyla birlikte partideki yenileşme harekatine hız verdik. 22 il başkanımızın değişmesi söz konusu. Kadın kollarımız, gençlik kollarımız, belediye başkanlarımız, her organda yenilenme, bakanlar kurulunda yenilenmeler oldu. Bunlara sadece yenilenme olarak bakmak lazım. AK Parti bir veda partisi değildir, vefa partisidir.

İstifa bir son değil, bir başlangıç olacaktır. Arkadaşlarımız partilerinden değil, görevlerinden istifa etmiş olacaklardır.