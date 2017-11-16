AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'dan açıklamalar

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, NTV televizyonunda katıldığı programda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yazıcı'nın açıklamaları şu şekilde:

(Devlet Bahçeli'nin seçim ittifakı açıklaması) Seçime zaman var. Partilerin yetkili organları var, müzakere edilir. Cumhurbaşkanı seçimle ilgili tavrını ortaya koyuyor. Cumhurbaşkanımıza bir destek ifade ediyor (Devlet Bahçeli). Hem ana muhalefet partisinin doğru olmayan söylemine işaret ediyor, hem de yurt dışında olan sayın Cumhurbaşkanı'na desteğini ifade ediyor.

(Yeni anayasaya uyum) Anayasa değişikliğine uyum çalışmaları sürüyor. Bunun ötesinde Cumhurbaşkanlığı Hükümet modeli ile bağlantılı devletin yönetim şemasını ilgilendiren çalışma var. Siyaset kurumu da o düzenlemelere renk verecek. Uyum yasaları çerçevesinde, siyasi partilerin ortak seçime girişine ilişkin bugünkü mevcut düzenlemelerde de bu var. Seçimlere ortak liste ile girmelerine engel yok. O alana ilişkin bir düzenleme çalışması yok, mevcut düzenleme bunu sağlıyor.

"YÜZDE 10'LUK SEÇİM BARAJI YÜKSEK GÖRÜLEBİLİR AMA..."

(Seçim barajı) Milletin temsil edildiği yerin hükümet ile uyumlu, sorunları çözümleyici bir alan oluşturulması önemli. Temsilde adalet, yönetimde istikrar olarak anayasada ifade edilmiş. Belki yüzde 10'luk baraj yüksek görülebilir ama bu yargı konusu yapılmış ve değerlendirmelerde ülke düzeyinde yüzde 10'luk barajın demokratik temsil açısından sorun oluşturulmayacağı görüşüne varılmış. Müzakere edilir. Ben barajın 10 olmasının Türkiye'de demokratik temsil açısından çok büyük sorun oluşturacağı kanısında değilim.

"YENİ SİSTEMDE 2019'DAKİ İLK UYGULAMA ÖNEMLİ"

Zaten Cumhurbaşkanlığı Hükümet modelin bir hükümet kuramama sorunu yok denilebilir. İlk uygulama 2019'da yapılacak seçimlerle yapılacak. Dolayısıyla yürütme erkinin arkasında ona destek verecek parlamentoda güçlü bir çoğunluğu yoksa bu hükümet modelinin sağlıklı bir teamülü oluşturulamaz. Hayati derecede önemlidir diye düşünüyorum.

"BELEDİYELERDE TASARRUFUMUZU YAPTIK, BİTTİ"

Biz çok dinamik bir partiyiz. Kongre sürecindeyiz. Teşkilat başkanlığımız başta olmaz üzere bütün yetkili kurullar, yeni elemanlarımızla daha güçlü hale getirmek suretiyle muazzam bir çalışma yürütüyorlar. Belediyelerde tasarrufumuzu yaptık, bitti. Önümüzde bir paket yok. Sorun teşkil eden olgu olursa değişim yapılır.