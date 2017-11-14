AK Parti'de grup yönetimi ve Meclis başkanlıklarında değişikliğe gidilmedi

AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda seçim yapıldı. AK Parti TBMM Grubu bugün, Başbakan ve AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım başkanlığında toplandı. TBMM Başkanlık Divanı'nda AK Parti'ye düşen üyelikler, beş AK Parti Grup Başkanvekilliği, on beş Grup Yönetim Kurulu, iki Denetçi ve beş Disiplin Kurulu üyeliklerinin seçimi gerçekleştirildi.

GRUP YÖNETİMİ VE MECLİS BAŞKANLIKLARINDA DEĞİŞİKLİĞE GİDİLMEDİ

AK Parti'nin grup yönetimi ve Meclis Başkanlıkları'nda değişikliğe gidilmedi. AK Parti Grup başkanvekilliklerine; Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Aksaray Milletvekili İlknur İnceöz, Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, İstanbul Milletvekili Mehmet Muş ve Amasya Milletvekili Naci Bostancı yeniden seçildi.