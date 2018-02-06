Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda konuştuğu sırada renkli anlar yaşandı. Erdoğan'ın konuşmasını takip eden bir kadın, Cumhurbaşkanı'na seslenerek yazdığı türküyü okumak istedi. Kadın izleyici, Erdoğan'ın onayını aldıktan sonra da türküyü okumaya başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da türkü okunurken dikkatli gözlerle seyretti. Salondakiler de türkü okuyan kadına alkışlarla destek verdi.

İşte AK Parti Grup Toplantısı'ndaki o anlar...

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