AK Parti İstanbul milletvekili adayları açıklandı. AK Parti, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) verdi.

Siyasi parti genel merkezlerinin, seçime katılacakları seçim çevrelerine ait milletvekili aday listelerini en geç bugün saat 17.00'ye kadar YSK'ye vermeleri gerekiyordu.

Bu kapsamda, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun ve beraberindeki heyet tarafından milletvekili aday listeleri YSK'ye getirildi.

Listeleri teslim ettikten sonra açıklama yapan Ahmet Sorgun, çok önemli bir seçim sürecinin bir etabını daha tamamladıklarını belirterek, AK Parti olarak saat 16.27'de listeleri teslim ettiklerini bildirdi.

Seçimin millete, memlekete hayırlı olmasını dileyen Sorgun, Türkiye'de dünyanın en şeffaf seçimlerinin yapıldığını, dün de şeffaf bir şekilde kuraların çekildiğini anlattı.

Seçimin en güzel şekilde tamamlanacağına inandıklarını vurgulayan Sorgun, "Milletimize, memleketimize hayırlı olsun, demokrasimiz için hayırlı olsun. Bütün adaylarımıza başarılar diliyorum." dedi.

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