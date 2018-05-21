AK Parti İstanbul milletvekili adayları açıklandı. AK Parti, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) verdi.
Siyasi parti genel merkezlerinin, seçime katılacakları seçim çevrelerine ait milletvekili aday listelerini en geç bugün saat 17.00'ye kadar YSK'ye vermeleri gerekiyordu.
Bu kapsamda, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun ve beraberindeki heyet tarafından milletvekili aday listeleri YSK'ye getirildi.
Listeleri teslim ettikten sonra açıklama yapan Ahmet Sorgun, çok önemli bir seçim sürecinin bir etabını daha tamamladıklarını belirterek, AK Parti olarak saat 16.27'de listeleri teslim ettiklerini bildirdi.
Seçimin millete, memlekete hayırlı olmasını dileyen Sorgun, Türkiye'de dünyanın en şeffaf seçimlerinin yapıldığını, dün de şeffaf bir şekilde kuraların çekildiğini anlattı.
Seçimin en güzel şekilde tamamlanacağına inandıklarını vurgulayan Sorgun, "Milletimize, memleketimize hayırlı olsun, demokrasimiz için hayırlı olsun. Bütün adaylarımıza başarılar diliyorum." dedi.
AK PARTİ İSTANBUL BİRİNCİ BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2018
Berat Albayrak
Nurettin Canikli
Mustafa Ataş
Erol Kaya
Vedat Demiröz
Ravza Kavakcı Kan
Osman Boyraz
İsmet Uçma
Mihrimah Belma Satır
Ahmet Berat Çonkar
Hulusi Şentürk
Müşerref Pervin Tuba Durgut
Eyüp Özsoy
Serkan Bayram
Fatih Süleyman Denizolgun
Şeyma Döğücü
Azmi Ekinci
Hurşit Yıldırım
Ali Sevinç
Tuğba Ercan
Sabri Balaman
Esma Ersin
Mustafa Mican
Ahmet Özdinç
İbrahim İlci
Semanur Koçal
Ramazan Özkürkçü
Fidan Erdoğan Avşar
Feyzullah Tuna
Fuat Kinsiz
Ahmet Ayhan Kayaoğlu
Sinem Demir
Muhammet Ali Kumru
Levent Coşkun Erkekoğlu
Oktay Tan
AK PARTİ İSTANBUL İKİNCİ BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2018
Süleyman Soylu
Fatma Betül Sayan Kaya
Volkan Bozkır
Abdullah Güler
Hasan Turan
Serap Yaşar
Aziz Babuşcu
Şirin Ünal
Canan Kalsın
Ahmet Hamdi Çamlı
Markar Eseyan
Mustafa Demir
İffet Polat
İbrahim Yasin Kırıcı
Salih Çakır
Ayşe Böhürler
Suna Tarhan
Ahmet Hamdi Görk
Hacı Mehmet Baykurt
Mustafa Arabul
Beyza Sındıraç
Serkan Haser
Ahmet Yıldız
Emine Çakır
Hamza Kulaksız
Sevde Sena Dağlı
Enes Kaşkaş
Halil Poyraz
AK PARTİ İSTANBUL ÜÇÜNCÜ BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2018
Numan Kurtulmuş
Mehmet Muş
Akif Çağatay Kılıç
Mehmet Doğan Kubat
Tülay Kaynarca
Halis Dalkılıç
Emine Sare Aydın Yılmaz
Nevzat Şatıroğlu
Zafer Sırakaya
Rümeysa Kadak
Ahmet Mücahit Arınç
Mustafa Yeneroğlu
Erkan Kandemir
Şamil Ayrım
Alev Dedegil
Yıldız Seferinoğlu
Zülfiye Füsun Kümet
Mürteza Zengin
Ayhan Oğan
Haşim Taşkıran
Ruken Kilerci
Rasim Erdoğmuş
Hatice Bozdağ
Mehmet Umur
Oya Eren
Bülent Durgun
Zehra Ercan
Ali Çezik
Hasene Çapar
Sedat Sayımoğlu
Cahit Keskin
Sinan Karşıyaka
Hayriye Kuzu
Mehmet Emin Aşıkkutlu
Münir Eren
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.