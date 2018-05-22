AK Parti İzmir milletvekili adayları açıklandı. AK Parti, 27. dönem milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) teslim etti. AK Parti aday listesinde dikkat çeken 167 milletvekili adayı tekrar yer buldu.

Partiler dün milletvekili listelerini YSK'ya teslim etti. YSK’ya gelen AK Parti heyeti de milletvekili listesini teslim etti. Listede kuşkusuz çok sayıda isim dikkat çekiyor. Ancak Türkiye'nin en genç Millietvekili adayı 18 yaşındaki Elif Nur Bayram tüm ilgiyi üstüne çeken isimlerden oldu. AK Parti listelerine giren isimler kadar giremeyen isimler de dikkat çekti. Partinin mevcut milletvekillerinden 149 isime yer verilmedi. Haluk İpek, Ahmet Gündoğdu, Ahmet İyimaya, Ali Babacan, Aydın Ünal, Cemil Çiçek, Reşat Petek, Mehmet Müezzinoğlu, Salim Uslu ile Şamil Tayyar listede yer almayanlar arasında bulunuyor.

AK PARTİ İZMİR MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ

AK Parti'nin İzmir milletvekili adayları merakla bekleniyordu. YSK'ya teslim edilen listeden sonra AK Parti İzmir milletvekili adayları belli oldu. İşte o isimler...

İZMİR 1. BÖLGE AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

BİNALİ YILDIRIM

MAHMUT ATİLLA KAYA

CEYDA BÖLÜNMEZ ÇANKIRI

CEMAL BEKLE

BİLAL DOĞAN

EMRE CEMİL AYVALI

TEMEL YILDIRIM

AHMET GÜRHAN

GÖZDE KESKİN

FATİH REHA YAVUZER KAM

KORAY BATTAL

MUHABBET GÜNERİ

AHMET UĞUR BARAN

HALİL CÜNEYT AÇIL

İZMİR 2. BÖLGE AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

HAMZA DAĞ

FEHMİ ALPAY ÖZALAN

NECİP NASIR

YAŞAR KIRKPINAR

MELEK EROĞLU

NECİP FAZIL KURT

ADİL YÜKSEL

ERDEM ÖKSÜZ

GERÇEK TEKİN

MUSA ÇEVİK

SALİHA BOZKURT

AHMET NUMAN ARICI

FATMA NUR GÜNDÜZPOLAT

ENDER DOĞAN

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