AK Parti Konya teşkilatında istifalar

Habertürk Haber Merkezi'nden Zafer Samancı'nın haberine göre, Genel Merkez ile aralarında görüş ayrılığı olduğu iddia edilen ve istifasına kesin gözüyle bakılan Konya İl Başkanı Murat Arat ve Yönetim Kurulu üyeleri dün akşam istifa etti.

İl binasında 1 saat süren olağanüstü toplantı sonrası İl Başkanı Musa Arat, Yönetim Kurulu olarak istifa ettiklerini açıkladı. Yazılı açıklamada ise "27 Aralık 2014'te aldığımız teşkilat görevimizi, Genel Merkezimizin talebi doğrultusunda bugün itibari ile nöbetimizi teslim etmiş bulunmaktayız. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" denildi.