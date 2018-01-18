MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 8 Ocak'ta düzenlediği basın toplantısında, 2019'daki Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday çıkarmayacaklarını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığına destek vereceklerini açıklamıştı.

Bahçeli'nin açıklamasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP liderini Beştepe'ye davet etmiş ve ikili bir görüşme gerçekleştirmişti. AK Parti ve MHP arasında başlayan 'ittifak' diyaloğu sonucunda iki parti ittifak komisyonları oluşturmuştu.

AK Parti'de, Abdülhamit Gül, Mustafa Şentop ve Mahir Ünal, MHP'de ise, Mehmet Parsak, Mustafa Kalaycı ve Faruk Aksu komisyon üyeleri olarak belirlenmişti.

İki partinin oluşturduğu 'ittifak' komisyonlarının üyeleri bugün saat 15:30'da ilk kez toplanacak.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, ittifak komisyonuna ilişkin olarak dün yaptığı açıklamada, "MHP ile AK Parti arasında işte bu komisyon aracılığıyla somut temas olacak. O temas çerçevesinde uyum çalışmalarına ilişkinde herhalde öneriler, katılımlar, katkı şeklinde konuşulur" açıklamasında bulunmuştu.

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