AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında toplandı. AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal toplatı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
AK Parti Sözcüsü Ünal, ''Ramamazan Bayramı'nın ardından büyük olağan kongremiz gerçekleştirilecek. 13 Nisan'da 5 komisyon bir ortak toplantı gerçekleştirilecek. 16 Nisan'da Cumhurbaşkanımız başkanlığında yapılan çalışmaların değerlendirmesini yapacak. Bunların bir an önce meclis gündemine alınması gerekiyor'' dedi.
ERDOĞAN-TRUMP GÖRÜŞMESİ
Mahir Ünal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump ile görüşmesine ilişkin, ''Cumhurbaşkanımız Trump ile 8 gün içinde 2 telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Hem Suriye hem de sınır güvenliği ve geçmişten bu güne Amerika'dan beklentilerimiz çerçevesinde değerlendirmeler yapıldı. Türkiye'nin kaygıları ve bölgede stratejik ortağımız niteliğindeki ABD'nin bölgede terör örgütü ile birlikte görüntü vermesinden duyduğmuz rahatsızlık ifade edildi. Hem bölgeye silah gönderilmesi hem ayrılan bütçenin Trump tarafından dondurulma kararı alınması ve dile getirdiğimiz hususların dikkate alınması çerçevesinde bir görüşme gerçekleştirildi.'' dedi.
YENİ UYUM YASALARI
AK Parti Sözcüsü Ünal, uyum yasalarının bir an önce TBMM'de görüşülüp yasalaşması gerektiğini belirtti.
CHP SÖZCÜLERİNİ DEĞERLENDİRDİ
Ünal, CHP'den gelen eleştirilere yönelik şunları söyledi:
''CHP sözcülerini değerlendirdiğimizde her kafadan bir söz çıkıyor. Anlamadıkları şey Anayasamız, seçilmiş cumhurbaşkanının başkomutan olduğunu Anayasa hüküm altına alıyor. TSK bu milletin emrindedir. Bu ülkeyi kimin yöneteceğine de bu millet karar verir. CHP darbeci bir akılla halen devletin ve devletin kurumlarının milletin iradesi dışında bir irade dışında da ordunun yönetileceğini mi düşünüyor? Afrin'de büyük bir başarı kazanılmıştır. Bu ülkenin sanatçılarının, sporcularının Mehmetçiğin yanında olmasından neden rahatsızlık duymaktadır? Bunu anlamakta güçlük çekiyoruz. CHP, yavaş yavaş siyaset gündeminden çıkıyor.''
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