AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Türk Tabipler Birliği'nin 11 üyesi hakkındaki gözaltı kararı ile ilgili olarak, "Bu benim de sabah öğrendiğim, tamamen yargının, ilgili savcının, mahkemenin aldığı bir karar. Yargı süreci başlamış mesele ile ilgili bizim bir takım mülahazalarda bulunmamız doğru olmaz. Siyasetin konusu değil" değerlendirmesinde bulundu.

Ünal, CHP ile yaşanan ÖSO polemiğiyle ilgili olarak, "ÖSO, 7 yıldır devam eden Suriye ihtilafında kendi ülkenisi savunan ve bütün dünyanın kabul ettiği, Esed rejiminin zulmüne karşı, 6 milyon insan mülteci durumuna düşürüldü. Kendilerini savunan Suriye halkının askeri kanadıdır. Suriye muhalefetinin bir siyasi bir de askeri kanadı var. Fırat Kalkanı Harekatı'nda ÖSO bizimle beraber DEAŞ'e karşı savaşmadı mı?" dedi.



CHP'nin politikalarını eleştiren Ünal, "Eğer TSK bu operasyonu tek başına yapsaydı, CHP neden 'Mehmetçiği tek başına sahaya sürüyorsunuz' diyecekti. ÖSO'ya TSK destek vermeseydi başka bir şey diyecekti. Her halükarda CHP bu harekatı anlamsızlaştırmak için bunları kullanacaktı. Şu anda Türk siyasetinde CHP'nin yaşadığı durum ancak çoklu kişilik bozukluğu ile ifade edilebilir." diye konuştu.

KILIÇDAROĞLU'NUN SURİYE YÖNETİMİ AÇIKLAMASI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Esad yönetimi ile temasa yönelik açıklamaları hakkında değerlendirmelerde bulunan Ünal, şunları söyledi:

CHP bize 2002 yılında devletin başlattığı Suriye rejimi ile yakınlaşmadan dolayı çok ciddi saldırılarda bulundu. Evet biz Esed ile görüşüyorduk. Esed bize anayasa reformu yapacağını söylüyordu. Ama ne zaman ki Esed kendi halkını katletmeye başladı biz uzaklaştık. Siz düne kadar FETÖ ile kol kolaydınız diyorlar. Bu örgütün eli kanlı terör örgütü olduğu ortaya çıkınca bu örgütle savaşmaya başladık.

"CHP'NİN ÖNERİLERİNE NASIL CİDDİYE ALACAĞIZ"

Dün çok kritik bir şey anlattı bir arkadaşımız. Bu ülkenin kurumlarına en son ne zaman saldırılmış? En son İngilizlerin Meclis-i Mebusan'ı basması var. FETÖ Meclis'i bombalamış. 15 Temmuz'dan sonra çok açık bir şekilde CHP bu yapının dilini kullandı mı söylemini kullandı mı? CHP'yi nasıl ciddiye alacağız. CHP'nin önerilerini biz nasıl ciddiye alacağız? Türkiye Cumhuriyeti devleti büyük bir devlettir. CHP'nin harekat başladığı günden itibaren tutumu kesinlikle milli bir tutum tavır değildir.

MİLLİ MUTABAKAT KOMİSYONU YARINA ERTELENDİ

AK Parti ile MHP arasındaki Milli Mutabakat Komisyonu hakkında Mahir Ünal şunları söyledi:

Dün açıkladığımız bugün yapılacak olan Milli Mutabakat Komisyonu toplantısını yarına erteledik. Sayın Mustafa Şentop'un acı bir kaybı var. Bugün üzerinde mutabık olduğunuz bir konu yarınki müzakereden dolayı yeniden müzakere edilme gereği ortaya çıkabilir. Ortak temayüller kayıt altına alınarak yola devam ediyoruz. Önümüzde olan mart ayından önce kanunlaşması gereken yerel yönetimlerle ilgili yaklaşık 17 maddelik bir düzenleme var. Yerel yönetimler seçimlerinin cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine uyumlu hale getirilmesi için çalışma yürütüyoruz. Bunun Meclis'e havale edilmesi gerekiyor. Genel başkanların mutabakatından sonra yasalaşması için TBMM'ye havale edilecek.

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