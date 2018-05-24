Milletvekili adaylarını belirleyen AK Parti, adayların seçim sürecinde kullanacakları kurumsal bilgileri içeren bir kılavuz yayımladı. Gazete Habertürk'te Volkan Yanardağ imzalı habere göre www.akadaylar.com sitesinde yer alan kılavuzda, AK Parti’nin seçim kampanyasının ana hedefi şöyle anlatıldı:

“16 yıllık AK Parti iktidarı süresince gerçekleşen reformların altı çizilmeli. Yapılan reformların algıda normalleştiği gerçeği anlatılmalı. Özellikle son yıllarda başlamış proje yatırımların sonuçlarının bu dönemde alınacağı belirtilmeli. Yani ‘Ekini ektik, hasat vakti’ mesajı verilmeli. Ekonomi ve dış ilişkiler noktasında dünya sahnesinde Türkiye’nin güçlenmesi için istikrar vurgulanmalı. Yeni sistemin kolay karar alma ve uygulama sürecini beraberinde getireceği doğru şekilde anlatılmalı. Yürütme erkinin sağ- lıklı şekilde işleyebilmesi Meclis’le uyumuna bağ- lıdır. Bu uyumdan kastın da Meclis çoğunluğunun yürütme erki olan hükü- met kanadında olmasıyla doğru orantılı olduğu ısrarla belirtilmeli.”

‘LİDER MOTİVASYONU’

Kılavuzda, “Neden Erdoğan yeniden cumhurbaşkanı olmalı?” sorusu şöyle yanıtlandı: “Güçlü hedeflere güçlü bir lider ile varılabilir. Liderin hedefleri, söylemi ve karizması arkasından giden kesimlere motivasyon noktasında katkılar sağlar. Mental yorgunluğu, yine güç lü bir liderin inancı ve kararlılığı aşabilir... Bugüne kadar yapılmış tüm reformların Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gerçekleştiğinin altı çizilecek. Yine bugüne kadar yapılanların yarın için en büyük referans aracı olduğu belirtilecektir.

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