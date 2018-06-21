AK Parti İstanbul Milletvekili adayı Ayşe Böhürler, Habertürk TV'de yayınlanan Açık ve Net programında Kübra Par'ın sorularını yanıtladı.

AK Parti seçmeninin nelerden memnun olmadığının sorulması üzerine Böhürler, “Seçmenin eğitim politikalarındaki değişikliklerin ani olması ile ilgili şikâyetleri var” dedi. Böhürler “Karşılaştığımız şikâyetler; eğitim, kültür gibi daha üst yapıyı ilgilendiren, niteliği ve kaliteyi kapsayan şikâyetlerdir. Bunlara ilişkin şikâyetleri anında iletiyoruz. Halkın şikâyeti şu; “Bizim çocuklarımız TEOG için hazırlanırken birdenbire başka bir sınavla karşı karşıya geldiler ve mağdur oldular”. Şunu da söyleyen birçok veli ile karşılaştık; “Yeni sınav sistemi daha çok anlama ve anladığından bir şey ifade etmeye yönelmiş durumda. Sorular daha uzun, anlamaya ve anlatmaya yönelik. Bu çocuklarımızı ezberci, test çözen kalıptan kurtaracak.” Bu konuda veli ikna olmuş ancak; bunun bir anda olmuş olması dolayısıyla kendi çocuklarını mağdur edeceği noktasında endişeleri vardı. Biz bunları da iletiyoruz. Ama diğer taraftan ortaöğretim bazında baktığımızda 13-14 milyon çocuğun girdiği bir sınavdan söz ediyoruz. Bütün bunların içinde bir sınav da mecburi yapılmak durumunda. Bu konuda kalite arayışları, eğitim sisteminin de daha kaliteli hale getirilmesi konusundaki arayışlar bu süreci etkiledi. Ben seçmenin kısa bir sürede buna da kani olacağını ve bu konuda bir destek vereceğine inanıyorum” diye konuştu.

‘GENÇ VE ÜST EĞİTİMLİ SEÇMEN OHAL’İN KALDIRILMASINI İSTİYORDU, İLETTİK’

Kübra Par’ın “ OHAL’i kaldırmak, muhalefetin vaadiydi ama geçen hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan “Seçimlerden sonra ilk işimiz OHAL’i kaldırmak olacak” dedi. Bu söylem değişikliğinin sebebi nedir? AK Parti seçimleri kaybetmekten mi korkuyor?” sorusuna karşılık Böhüler “Seçim bölgelerimizden gelen dilek ve temennileri arzu ve istekleri genel merkezimize ilettik. Doğal olarak Sayın Erdoğan’ın buradaki söylemi bu sahada seçmenin talep ve istekleri doğrultusunda şekillenmiştir. “Muhalefet bunu söyledi, biz bunu söyleyelim” gibi bir karşılaştırmaya gideceğine hiç ihtimal vermiyorum. Gittiğiniz zaman halkta çok ciddi bir şikâyet duymuyorsunuz. Ama yer yer daha genç seçmende daha üst eğitimli ve Türkiye’nin genel meseleleriyle ilgili yorumlarda bulunan seçmende OHAL’in kalkmasına ilişkin istek ve talep var. Bu biraz da ekonomi ağırlıklı. Ekonominin OHAL’le bağlantılı olacağını düşünen bir kitle var. Bunları iletiyoruz” diye konuştu.

‘SEÇİMİN İKİNCİ TURA KALMASI SIFIR İHTİMAL’

Seçim kesinlikle ikinci tura kalmaz diyen Böhürler “Halk öyle takdir eder ve 2. tura kalırsa bunu Cumhurbaşkanı Erdoğan adına bir “başarısızlık” olarak görür müsünüz?” sorusuna karşılık “Ben, yine de kesinlikle kalmayacağı için üzerinde bir yorum yapmayı gereksiz buluyorum. Çünkü dediğim gibi seçmenle birebir muhatap olan bir seçim çalışması yürütüyoruz. Yani medyadan veya sosyal medyadan, bize yazılanlardan bir seçim çalışması yürütmüyoruz. Bizzat seçmenin eline, kalbine dokunuyoruz, evine giriyoruz. Şimdiye kadar yaklaşık 30-40 bin seçmenle birebir sadece ben görüşmüşsem ve onları duymuşsam burada böyle bir ihtimale imkân vermiyorum. Bunun içinde muhalifleri de AK Parti’ye oy vermeyenler ve “vermeyeceğiz” diyenler de var. Ama sahaya böyle bir ihtimali “0” olarak görüyorum” dedi.

“GEÇMİŞİMİZE FAZLA TAKILI KALIYORUZ”

Kübra Par’ın “AK Parti bu seçimde daha fazla özgürlük daha fazla demokrasi vaat ediyor. Daha fazla özgürlük”teki “daha” kavramı aslında şu anki standartlardan AK Partililerin de memnun olmadığı anlamına mı geliyor” sorusu üzerine Böhürler “Geçmişimize zaman zaman fazla takılı kalıyoruz” dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü:

“Evet, büyük badireler atlattık tüm Türkiye ile birlikte. Bu aslında sadece bize özgü de bir şey değil. Sol kesimde de bunu görüyorum. Sahada da seçmenle karşılaşıyoruz. Hala 70’li yıllardaki bir sol çatışmadan söz ederek bugün bize eleştiri getiriyor. Üzerinde 57 yıl geçmiş diyorsunuz, hesabı sorulacak bir durum yok ortada. Kendimizden çok şey bekliyorduk, diyelim. Her birimiz öyle değil miyiz? Kendimizden çok şey bekleriz. Vazifemizi yaptık, vazifemizin üzerinde bir performans sergiledik. Bunu da ifade etmek isterim. Belki bu sürecin içerisinde Türkiye’nin koşullarını yeterince görmedik. Her birimiz kendi yaşadığımız şehirlerdeki koşulları biliyoruz. Türkiye’yi tanıdıkça, farklı kesimlerle irtibatımız ortaya çıktıkça elbette bizim de yapmak istediklerimiz ve hedeflerimiz konusunda değişimler ortaya çıktı. Yer yer ittifaklar yaptık yer yer ayrılmalar, kopmalar oldu. Sonuçta bir çaba ve samimiyet var. Bu samimiyette Türkiye’ye güven var. Biz bu ülkeye inanan ve güvenen insanlarız. Yönümüzü Batı’ya dönen insanlar değiliz. Bütün bunların içerisinde, çok çok çok daha iyisi yapılabilir miydi? Belki olabilirdi. Benim temennim de bu noktada. Siyasete yeniden girme noktasında daha iyi ne yapabiliriz buna bakmak.”