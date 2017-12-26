Pazar günü yayımlanan 696 sayılı KHK'nın 121. maddesindeki 'sivillere ceza muafiyeti' düzenlemesine ilişkin tartışma devam ediyor. CHP'nin Anayasa Mahkemesi'ne götüreceğini açıkladığı KHK düzenlemesi ile ilgili olarak 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den de Twitter üzerinden eleştiri gelmişti. Gül, "Hukuk diliyle bağdaşmayan muğlaklık, hukuk devleti anlayışı açısından kaygı vericidir" açıklamasında bulunmuştu.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'dan da söz konusu KHK maddesi ile ilgili olarak açıklamalar geldi.

"Resmi görevliler için bu meşruiyet hakkı verildi. Hiçbir eleştirisi yok CHP'nin, araştırdım baktım. Şimdi sanki yeni düzenlemeymiş gibi bununla ilgili muazzam bir gündem var" diyen Turan, şunları söyledi:

"Darbenin engellenmesine destek olan resmi görevliler için bu düzenleme vardı. Şimdi siviller için de bu yapıldı. 6 ay önce FETÖ'nün açıkladığı belgeleri 6 ay sonra açıklayan CHP, neden aylar önce çıkan bu KHK'nın resmi görevliler için olan kısmına eleştiri getirmedi de, siviller için verilen bu meşruiyet hakkını eleştiri konusu yaptı. Yapılan iş meşru müdafaa hakkını veren bir şeydir. Bir denge vardır, bir ortantılılık vardır. Zaten darbeye karşı koymak suç değil ki. Mesele suçun affı falan değil sadece teknik düzenlemedir. Bir vatandaşımz tankı durdurmuş diye, devlet malına zarardan dava mı açacağız?"

CHP'NİN AYM AÇIKLAMASI

CHP'nin KHK'yı Anayasa Mahkemesi'ne taşıyacağının açıklamasına ilişkin konuşan Turan, "Anayasa Mahkemesi'ne CHP'nin eski KHK'yı götürmesi bir hukuki süreçtir. Onun için bu kadar toplantı yapmayan CHP, gündem yapmayan CHP neden bugün bu kadar gündem yapıyor? AYM CHP'yi haklı bulursa zaten CHP için sorun yok. 4 toplantı yaptılar Meclis'te. Neden daha önce yapmadılar bunları?" dedi.

"ABDULLAH GÜL" SORUSUNA YANIT

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün eleştirisi de sorulan Turan, şunları söyledi:

"O onu dedi, bu onu dedi, doğru bulmuyorum. Bizim hükümetimiz belli, yürütmenin başı belli, ilgili bakanlık belli. Daha eski düzenlemelerdeki hassasiyeti paylaşmayanların bugün paylaşmasını doğru bulmuyorum. Kim olursa olsun. Daha önceki düzenlemelerde resmi görevlilere bu hak verilirken rahatsız olmayanların bugün rahatsız olmasını üzülere karşılıyorum. Kim olursa olsun."

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