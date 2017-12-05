Akaryakıt istasyonunda silahlı soygun

Mersin'in Mut Köselerli Mahallesi'nde bulunan akaryakıt istasyonunda 2 Aralık'ta meydana gelen silahlı soygunun şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Habertürk Haber Merkezi'nden Hakan Bulut'un haberine göre; jandarma ekipleri çalıntı araçla soygunu gerçekleştiren kişilerin M.Y. ve A.K. olduğunu tespit etti. Mersin İl ve Mut İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı görevlilerden oluşturulan özel ekibin Taşucu Jandarma Asayiş Komando Bölüğü ile birlikte titiz çalışması sonucu şüpheliler yakalandı.

Olayda kullandıkları silah, mühimmat ve gasp ettikleri para ve araç ile birlikte Mut ilçesinde yakalanan zanlıların sorgusunun sürdüğü belirtildi.

İki zanlının Mersin'in Mut ilçesi ile Karaman ve Ereğli'de 3 araç çaldıkları ve bunlardan biriyle kaçarken yol kontrolü yapan güvenlik görevlilerine silahla ateş açtıkları belirlendi.

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