Akaryakıt sektörü, dağıtıcı ve bayi paylarının enflasyona göre güncellenmesi için harekete geçti. Sektör, satılan her litre akaryakıt üzerinden aldıkları toplam yüzde 9-10 dolayındaki paylarının, yıl başlarında enflasyon oranında artırılması talebini, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na (EPDK) iletti.
YILMAZ KABUL ETTİ
Gazete Habertürk'ten Olcay Aydilek'in haberine göre Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, kısa süre önce akaryakıt sektöründe faaliyet gösteren dağıtım şirketleri ile bayilerin çatı örgütlerinin başkanları ve yöneticilerini Ankara’da kabul etti. Toplantıda, son dönemde dolar kurundaki ve petrol fiyatlarındaki artış sonrasında peş peşe zamlarla gündeme gelen benzin ve motorin fiyatları ile dağıtım şirketleri ile bayileri karşı karşıya getiren taşıt tanıma sisteminde (TTS) yaşanan sıkıntılar ele alındı.
Sektör, halen bir litre akaryakıtta yüzde 9-10 düzeyinde olan (6 TL’lik benzinde 60 kuruş düzeyinde; dağıtıcılar 30 kuruş, bayiler 30 kuruş) paylarının artırılmasını istedi. Sektör, işçilik dahil artan işletme maliyetleri nedeniyle zorlandıklarını belirterek, “Paylarımız halen yüzde 9-10 düzeyinde bulunuyor. Bunu, enflasyon oranında artıralım. Paylar, her yıl enflasyona göre güncellensin” diye konuştu.
‘GÜNDEMDE, KAYDEDİLDİ’
Payların, yaklaşık yüzde 12’lik enflasyon oranında güncellenmesi durumunda 2017 yılı için litrede oluşacak fark 6-7 kuruş. Enflasyonun yüksek çıkması durumunda bu fark da artacak. Söz konusu farkın gerçekleşmesi halinde de bu fark pompaya yansıyacak. EPDK kaynakları, bu talebe ilişkin soru üzerine, “Toplantıda bu konu gündeme getirildi, kaydedildi. EPDK’nın paylara ilişkin pozisyonunda değişiklik yok” dedi.
BAYİLER NE İSTEDİ?
- Bayiler, sözleşmelerin “şeffaf” olmasını, kendilerine de açılmasını istiyor.
- Bayiler, indirimin oran yerine kuruş bazında belirlenmesini talep ediyor.
- İstemeyen bayilerin uygulama dışında bırakılması öneriliyor.
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