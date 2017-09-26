Akaryakıt zamlarına artık dur denmeli

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, motorinde 27 Eylül'den geçerli olmak üzere 13 kuruşluk artışla bu ay ikinci kez zam yapıldığını kaydetti.

Akaryakıt zamlarıyla enflasyonun önüne geçilemeyeceğini savunan Palandöken, "Zamla enflasyon düşmez. Eylülde motorine 7 kuruşluk zam yapılmıştı. 20 günde ikinci zam artık dayanılmaz noktaya geldi." değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, akaryakıt fiyatlarını düşürecek formüller bulunmasını isterken, acil olarak petrol fiyatlarında tavan fiyat uygulamasına geçilmesini talep etti. Tavan fiyatın geçmişte başarılı olduğunun altını çizen Palandöken, şöyle devam etti:

"Akaryakıta, dolar kuru düşse de düşmese de zam geliyor. Akaryakıt fiyat artışları, lokomotif olarak tüm ürünlere yansıyor. Çiftçinin mahsulünden tutun esnafın rafına koyduğu ürünlere kadar her şeyin fiyatı artıyor. Bu artışlar yapılırken acele edilmemeli, çok iyi düşünülmeli."

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