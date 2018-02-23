Akkuyu Nükleer Santralı’nın temeli nisan ayında atılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, nisan ayının ilk haftasında Türkiye’de bir araya gelmesi bekleniyor. İki lider, Türk-Rus Üst Düzey İşbirliği Konseyi’nin (ÜDİK), 7’nci toplantısına başkanlık edecek. Toplantıda siyasi ve ekonomik konularda önemli kararların alınması öngörülüyor. Siyasi başlıkta ikili ve bölgesel gelişmeler ele alınacak, ekonomi başlığında enerji-savunma sanayii projeleri ve tarım masaya yatırılacak. ÜDİK toplantısının 6’ncısı geçen yıl mart ayında Moskova’da yapılmıştı. Daha sonra iki lider, Akkuyu Nükleer Santralı’nın temelini atacak.
Gazete Habertürk'ten Rıdvan Tezel'in haberine göre Erdoğan ve Putin, temel atma töreninin ardından Suriye’deki iç savaşı sonlandırmak için gerçekleştirilecek İstanbul’daki zirvede bir araya gelecek. Astana sürecinin devamı olan zirvenin ilki 22 Kasım 2017 tarihinde Soçi’de yapılmıştı. İstanbul’daki zirveye Astana sürecinin garantörlerinden İran Cumhurbaşkanı Ruhani de katılacak. Zirve sırayla farklı ülkelerde yapılıyor.
İLK ÜNİTE İÇİN PLAN 2023 YILI
4 reaktörden oluşacak Akkuyu Nükleer Santralı’nın ilk ünitesi, 2023’te, diğer ünitelerin ise birer yıl arayla devreye alınması hedefleniyor. Buna göre santral 2026 yılında tam kapasite üretime geçecek. Her biri bin 200 MW kapasiteli 4 reaktörden oluşan santral, 4 bin 800 MW kapasiteye ulaştığında yıllık ortalama 35 milyar kilovatsaat elektrik üretecek.
SANTRALIN İZİN SÜRECİ NASIL İŞLEDİ
- 6 Ekim 2010: Akkuyu Nükleer Santralı için milletlerarası antlaşma Resmi Gazete’de yayımlandı.
- 11 Haziran 2017: EPDK, Akkuyu Nükleer AŞ’ye 49 yıl süreli lisans verdi.
- 22 Aralık 2017: Akkuyu için 17 Kasım 2017’de verilen teşvik belgesi Resmi Gazete’de yayımlandı.
- Akkuyu, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’ndan (TAEK) inşaat lisansı almak için çalışmalarını sürdürüyor.
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