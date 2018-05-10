Bugün akşam ezanı saat kaçta okunacak? Ramazan ayınına sayılı günler kala son hazırlıklar tamamlanıyor. Akşam ezanı ile beraber iftar yapılacak. İşte İstanbu, Ankara ve İzmir olmak üzere, il il Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 10 Mayıs ezan saatleri:

İSTANBUL İÇİN HAFTALIK NAMAZ VAKİTLERİ

Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 10.05.2018 04:01 05:45 13:07 16:59 20:16 21:52 11.05.2018 04:00 05:44 13:07 17:00 20:17 21:54 12.05.2018 03:58 05:43 13:06 17:00 20:18 21:55 13.05.2018 03:56 05:42 13:06 17:00 20:19 21:57 14.05.2018 03:55 05:41 13:06 17:00 20:20 21:58 15.05.2018 03:53 05:40 13:06 17:01 20:21 22:00 16.05.2018 03:52 05:39 13:06 17:01 20:22 22:01 ANKARA İÇİN HAFTALIK NAMAZ VAKİTLERİ

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