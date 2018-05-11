Bugün (11 Mayıs) akşam ezanı saat kaçta okunacak? Ramazan ayına sayılı günler kala İslam aleminde son hazırlıklar tamamlanıyor. Akşam ezanı ile beraber iftar yapılacak. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere, il il Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 11 Mayıs ezan vakitleri:

İSTANBUL İÇİN HAFTALIK NAMAZ VAKİTLERİ

Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 11.05.2018 04:00 05:44 13:07 17:00 20:17 21:54 12.05.2018 03:58 05:43 13:06 17:00 20:18 21:55 13.05.2018 03:56 05:42 13:06 17:00 20:19 21:57 14.05.2018 03:55 05:41 13:06 17:00 20:20 21:58 15.05.2018 03:53 05:40 13:06 17:01 20:21 22:00 16.05.2018 03:52 05:39 13:06 17:01 20:22 22:01 17.05.2018 03:50 05:38 13:07 17:01 20:23 22:03 ANKARA İÇİN HAFTALIK NAMAZ VAKİTLERİ Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 11.05.2018 03:50 05:31 12:51 16:42 19:59 21:33 12.05.2018 03:48 05:30 12:51 16:43 20:00 21:35 13.05.2018 03:47 05:29 12:51 16:43 20:01 21:36 14.05.2018 03:45 05:28 12:51 16:43 20:02 21:37 15.05.2018 03:44 05:27 12:51 16:43 20:03 21:39 16.05.2018 03:42 05:26 12:51 16:44 20:04 21:40 17.05.2018 03:41 05:25 12:51 16:44 20:05 21:42 İZMİR İÇİN HAFTALIK NAMAZ VAKİTLERİ Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 11.05.2018 04:20 05:57 13:14 17:03 20:19 21:49 12.05.2018 04:18 05:56 13:14 17:03 20:20 21:50 13.05.2018 04:17 05:55 13:14 17:03 20:20 21:52 14.05.2018 04:16 05:54 13:14 17:04 20:21 21:53 15.05.2018 04:14 05:53 13:14 17:04 20:22 21:54 16.05.2018 04:13 05:53 13:14 17:04 20:23 21:56 17.05.2018 04:12 05:52 13:14 17:04 20:24 21:57 İL İL EZAN SAATLERİ İÇİN TIKLAYIN

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