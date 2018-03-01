Aksaray'da öğrencileri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 18 kişi yaralandı.



Lise öğrencilerini taşıyan Erdem Akçay yönetimindeki 68 FB 836 plakalı minibüs, merkeze bağlı Borucu köyü yakınlarında devrildi. Kazada, sürücü Akçay ile araçtaki 17 öğrenci yaralandı.



Aksaray ve Ortaköy Devlet hastanelerine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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