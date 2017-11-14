Aksaray'da polisler kürekle bahçe kazıp uyuşturucu aradılar

Aksaray'da 9 ayrı adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenleyen polis, kürekle bahçe kazarak uyuşturucu aradı.

İHA'nın haberine göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yaptıkları ve kullandıkları belirlenen 9 ayrı şahsı teknik ve fiziki takibe aldı. Yaklaşık 2 aylık takibin ardından yeterli delile ulaşan polis, şafak vakti 9 ayrı adrese eş zamanlı baskın düzenledi.

Narkotik Detektörü 'Dino' isimli köpeğinde katıldığı operasyonda evler didik didik arandı. Müstakil evlerin bahçelerini de arayan polis ekipleri, ellerinde kürekle bahçeleri kazıp toprak altında uyuşturucu aradı. Gerçekleştirilen operasyonda 7 kişi gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 42.60 gram eroin maddesi, 1 gram bonzai maddesi, 8 fişek eroin maddesi ele geçirildi. Ayrıca teknik ve fiziksel takip sırasında uyuşturucu kullandığı tespit edilen 15 kişiye de uyuşturucu kullanmaktan işlem yapıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.