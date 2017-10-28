Aksaray'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında çok sayıda araç birbirine girerken, kazada hayatını kaybeden ve yaralananlar olduğu belirtildi.

İHA'nın haberine göre kaza, Aksaray Konya Karayolunun 8. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kum fırtınasından dolayı karayolunda görüşün kaybolmasıyla kamyon, TIR ve otomobillerden oluşan 10'dan fazla aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi.

Kazada, ölenler ve yaralananlar olurken, araçlarda sıkışanların kurtarılması için AFAD ve itfaiye ekipleri çalışmalara başladı. Kaza yerine çok sayıda sağlık ekibi yönlendirildi. Kazada araçlar hurdaya dönerken, Aksaray Konya Karayolu ulaşıma kapatıldı.





Aksaray'da zincirleme trafik kazası





















Aksaray'da zincirleme trafik kazası