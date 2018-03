Nobel ödüllü fizikçi Albert Einstein'ın 1921 yılında 42 yaşındayken, 22 yaşındaki İtalyan kimya öğrencisi Elisabetta Piccini'ye yazdığı not, Kudüs'te yapılan açık artırmada 6100 dolara satıldı.

Piccini'nin, Einstein'ın Floransa'da yaşayan kız kardeşi Maja'nın üst kat komşusu olduğu öğrenildi.

Albert Einstein 1921 yılında, kimya bölümünde okuyan üniversite öğrencisi Piccini'den etkilendi ve onunla tanışmak istedi. Ancak genç kadın, Einstein ile tanışmaya çok çekindiği ve bu teklifi reddetti.

Almanca yazılan notta "İki tam gün boyunca ayaklarında yattığım ve oturduğum bilimsel araştırmacıya arakadaşça bir hatıra" cümlesi yer alıyor. 'Bir kişinin ayaklarında yatmak' ifadesinin Almanca'da etkilenmeyi ifade eden bir deyim olduğu belirtildi.

Müzayede evinin genel müdürü Gal Wiener "Me Too' (Ben de) kampanyasını biliyorsunuz. Muhtemelen bir kadına böyle bir not bıraktığı için Einstein da bu kampanyaya dahil edilebilirdi" şeklinde konuştu.

Kudüs’te yapılan açık artırmada, bu notla beraber Einstein tarafından yazılan birçok mektup da satıldı. Satılan notlar arasında, "İzafiyet Teorisi'nin Üçüncü Aşaması" başlıklı 1928 tarihli not, 103 bin dolardan alıcı buldu.

