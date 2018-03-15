2018 ALES başvuru bugün sona eriyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına atama yapabilmek için gerçekleştirilen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) başvuru işlemini gerçekleştiremeyen adayların bugün içerisinde başvurularını tamamlamaları gerekiyor. ALES kaç yıl geçerli? 2018 ALES başvuru nasıl yapılır? ALES puan hesaplama nasıl yapılır? İşte ALES ile ilgili merak edilen soruların yanıtı..

ALES başvuru 2018 nasıl yapılır?

7 Mart'ta başlayan ALES başvuruları 15 Mart yani bugün sona eriyor. ALES'e başvurular elektronik ortamda gerçekleştiriliyor. ALES'e başvuru yapamayan adayların, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr/ internet adresine T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak başvurularını tamamlamaları gerekiyor.

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ALES ne zaman?

2018 ALES 6 Mayıs 2018 tarihinde yapılacak. Sınavda sayısal ve sözel testler uygulanacak. Sınav, saat 10.15’te başlayacak ve cevaplama süresi 150 dakika olacak.

ALES kaç yıl geçerli?

ALES'in sonuçları açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak. Geçmiş yıllarda söz konusu sınavdan alınan puanların geçerlilik süresi de sonuçların açıklandığı tarihten itibaren 3 yıldan 5 yıla uzatıldı.

ALES puan hesaplama nasıl yapılır?



Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı bu sınavın sınav kitapçığının cevap alanları ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgi sayar ortamında değerlendirilecek. Adayların her testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecek. Her test için sınavı geçerli tüm adayların ham puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecek. Böylece her aday için Sayısal ve Sözel Standart Puanlar (SP) hesaplanacak. Bu standart puanlar kullanılarak her aday için sayısal ağırlıklı, sözel ağırlıklı ve eşit ağırlıklı olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanacak.

Puan Türü Sayısal Testi Sözel Testi ALES Sayısal Puanı 0,75 0,25 ALES Sözel Puanı 0,25 0,75 ALES Eşit Ağırlık Puanı 0,50 0,50

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değe rlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

Sınava ilişkin bir dava söz konusu olduğu takdirde mahkemece bir karar verildikten sonra sonuçlar açıklanacaktır.

Ağırlıklı puanlar hesaplandık tan sonra bu puanlar , aşağıdaki formül kullanılarak 100 üzerinden puanlara dönüştürülecek.

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