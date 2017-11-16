ALES sınav giriş belgesi yayınlandı! ALES sınav yerleri öğrenme ekranı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( ÖSYM) tarafından gerçekleştirilecek olan ALES öncesinde sınav giriş yerlerini bekleyen öğrencilerin bekleyişi sona erdi. Yayınlanan ALES sınav giriş belgesi ile birlikte öğrenciler, sınava girecekleri merkezi görüntüleyebiliyor. Peki ALES sınav giriş belgesi nasıl alınır? İşte ALES sınav yerleri sorgulama ekranı.
ALES'e katılacak olan öğrencileri yakından ilgilendiren ALES sınav giriş belgesi, ÖSYM tarafından erişime açıldı. Sınava girebilmek için ihtiyaç olan sınav giriş belgesi, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden çevrimiçi olarak alınabiliyor. ALES sınav giriş belgesi sayesinde öğrenciler sınava katılım sağlayabilecektir.
ALES SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ
2017 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), ÖSYM tarafından 19 Kasım 2017 tarihinde saat 10:15'de uygulanacak. Saat 10:00'dan önce sınav binasına giriş yapılacak olup bu süreden sonra adaylar sınav binalarına alınmayacaklardır. Bu nedenle adayların en geç saat 10:00'da sınav binasına giriş yapmaları gerekmektedir.
ALES sınav süresi 150 dakika olarak belirlenmiş durumda. ALES'te öğrencilere 100 soru sorulacak. ALES sınavının bölümleri ise, sayısal ve sözelden oluşmaktadır. Öğrencilere sayısal ve sözel olarak sorular sorulacak.
1- ALES’te test sayılarında azaltmaya gidilmiştir. Dört test/bölüm sayısı ikiye indirilmiş olup yeni ALES, Sözel ve Sayısal olmak üzere iki bölümden ve testten oluşacaktır. Sözel-I ve Sözel-II ile Sayısal-I ve Sayısal-II testleri ayrımı ortadan kaldırılmıştır.
2- Yeni ALES'te belirlenen testlerin içeriğine ilişkin de yeni düzenlemeler yapılmıştır. ALES Sözel Testi; sözcükte, cümlede ve parçada anlam; cümle ve metni tamamlama; kesin yargıya ulaşma, düşünce akışını bozan ifadeyi bulma ve parçada anlam bütünlüğü sağlama gibi başlıklar altıda yer alan soru alanlarından oluşacaktır. Burada adaylardan temel dilbilgisi becerilerinin yanı sıra daha çok sözel akıl yürütme becerilerini ölçmek amaçlanmıştır. ALES Sayısal Testi; temel matematiksel işlemler, matematiksel ilişkilerden yararlanma; tekli, ikili ve üçlü problemler ve geometri gibi başlıklar altında yer alan soru alanlarını içerecektir. Burada adayların sıralama, çözümleme, analiz etme, yorumlama ve mantıksal akıl yürütme gibi daha çok ileri düşünme becerilerinin ölçülmesi amaçlanmıştır.
3- Yeni ALES’te (a) soru sayısı azaltılmış, (b) soru başına düşen süre artırılmış, (c) bununla birlikte toplam sınav süresi kısaltılmıştır. Sınav, 160 soru ve 180 dakikadan (3 saat) oluşmakta iken yeni düzenleme ile 50’şer sorudan oluşan sözel ve sayısal iki ayrı testten meydana gelecektir. Toplamda 100 sorudan oluşan sınavın süresi, 150 dakika (2.5 saat) olarak belirlenmiştir. Bu düzenlemenin sınav stresinin azaltılmasına da katkı sağlayacağı beklenmektedir.
4- Eşit ağırlıklandırılmayan ALES Eşit Ağırlık puanı, artık eşit ağırlıklı hale getirilmiştir. ALES Sayısal ve ALES Sözel puanının hesaplanmasına yönelik ağırlıklar değiştirilmemekle birlikte, ALES Eşit Ağırlık puanının hesaplanmasında Sayısal Testinin %50, Sözel Testinin de %50 etkili olmasına karar verilmiştir.
5- ALES sonuçlarının geçerlilik süresi üç yıldan beş yıla çıkartılmıştır.
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