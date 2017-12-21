2017 ALES güz sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Üniversitelerde öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına atanabilmek için ALES'e katılan binlerce aday sınav sonuçlarını merak ediyor. ÖSYM'nin belirlediği takvime göre ALES sonuçları bugün açıklandı. Peki, ALES sonuçları nasıl görüntülenir? İşte 2017 ALES sonuçları...
2017 ALES SONUÇLARI SORGULAMA SAYFASI
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) 19 Kasım'da gerçekleştirilmişti. Binlerce adayın katıldığı sınavın sonuçlar bugün saat 16.45'te açıklandı. ALES sonuçları ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr/ internet adresinden duyuruldu. Adaylar ALES sonuçlarını öğrenebilmek için T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yapmaları gerekmektedir.
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ALES SONUÇLARINA NASIL İTİRAZ EDİLİR?
Sınav ve yerleştirme sonucunun incelenmesini isteyen adaylar, sonuçlar ÖSYM tarafından elektronik ortamda açıklandıktan sonra 10 gün içinde (sonuçların açıklandığı tarihten bir gün sonra başlamak üzere) Genel Amaçlı Dilekçe örneğini kullanarak Merkezimize başvurmalıdırlar. Sınav sorularına ilişkin itirazlar ise sınav tarihinden itibaren 3 iş günü içerisinde (sınav tarihinden bir gün sonra başlamak üzere) aynı şekilde yapılmalıdır. Yapılacak her türlü itiraz, adayın dava açabilme hakkı için geçerli 10 günlük dava açma süresini durdurmaz. Bu adayların inceleme masrafları karşılığı, ÖSYM’nin T.C. Ziraat Bankası Ankara Kamu Girişimci Şubesi 6028011-5229 (IBAN NO: TR 390001002533060280115229) gerekli ücreti yatırdıklarını gösteren dekontunu dilekçelerine eklemeleri gerekir.
Dilekçe ÖSYM Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı 06800 Bilkent/Ankara adresine ulaştırılmalıdır. Süre hesabında ÖSYM Genel Evrak kaydına giriş tarihi esas alınacaktır. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile üzerinde adayın T.C. Kimlik Numarası, adresi, evrak referans numarası vb. bilgiler yazılı olmayan, imzalanmamış ve ekinde banka dekontu bulunmayan dilekçeler kesinlikle işleme alınmayacak ve cevaplanmayacaktır.
ALES YORUMLARI
İşte sosyal medyada ALES sonuçları ile ilgili yapılan yorumlardan bazıları:
"#ales sonuçlarının açıklanması bu kadar zaman almasına rağmen, kesinlikle yanlış hesaplanmıştır. Şu anda itiraz dilekçesini dolduruyorum."
"Yeni ALES'te 4 doğru 1 doğruyu götürüyor sanırım. Başka bir izahı olamaz."
"Şonuçlarda bir sıkıntı olduğunu bir ben düşünmüyorumdur sanırım #ALES"
"Ya sonuç normal mi bence de gariplik var #Ales"
"Sizcede Ales sonuçlarında bir gariplik ne bileyim şaçmalık yok mu? Eğer yoksa zekamdan şüphe edeceğim ve Sayın Ösym-cim."
"Yeni sistemin ilk ALES sınavının sonuçları açıklandı. Enteresan bir puanlama biçimi olmuş, net sayılarıyla alınan puanlar birbirini tutmuyor. Hatalı bir puanlama var."
"ALES sonuçlarında bi yanlışlık olmalı hesaplamalar çok aşağıda puanlar getirmiş topluca itiraz etmeliyiz #Ales #ösym"
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