Fenerbahçe'de Ali Koç'un başkan seçilmesinin yankıları sürüyor...

Sarı-lacivertli kulübün eski futbolcusu Alex de Souza, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Aziz Yıldırım hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Seçim sürecini uzaktan da olsa takip ettim. Bugün kulübümüzün yeni bir başkanı var. Aziz Yıldırım’la yaşadıklarımız geçmişte kaldı. Güzel olan anılarla kalmak her zaman en iyisi. Öğrendiklerim için teşekkür eder, kendisine hayatının yeni döneminde sağlık ve şans dilerim."