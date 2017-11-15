Aleyna Tilki, Instagram'daki fan sayfalarının kapatılmasına isyan etti

Genç popçu Aleyna Tilki fan sayfalarının kapatılmasına sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi.

Tilki, fan sayfalarının kapatılmasından duyduğu rahatsızlığı Instagram hesabının hikaye kısmından paylaştığı, "İnanamıyorum tüm fan sayfalarım kapatılıyor, neden uğraşıyorsunuz fan sayfalarımla verdikleri emeğin haddi hesabı yok. Biraz emeğe saygı duyun! Binlerce fan sayfamı kapattınız. Yaptığınız çok ayıp.O sayfalarda minicik elleriyle sevdikleri şeye destek vermeye çalışan kocaman kalpler var." notuyla duyurdu.