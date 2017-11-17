Aleyna Tilki’den hayranlarına müjde!

Kendine özgü giyim tarzı ve sıfır makyajı ile dikkati çeken Aleyna Tilki, giyim tarzını kafasına göre belirlediğini söyledi.





MÜJDEYİ VERDİ!



Cadde'nin haberine göre, 17 yaşındaki şarkıcı, Yıldız Tilbe'nin proje albümünde Emrah ile cover yapacaklarını da açıkladı.