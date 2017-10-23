Ali Ağaoğlu: Arsa bizden dedik kol kestik ama çarkların dönmesi gerekir

Ağaoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağaoğlu, son dönemde emlak piyasasında yaşanan sıkışıklığa dikkat çekerek, “Bu ortamda Çekmeköy’de önemli bir yatırım yaptık. İyi de gidiyoruz. Ama nasıl? Yıllar önce aldığımız arsayı ortaya koyarak. Yaptığım hasılatla o arsayı yerine dahi koyamam. Bunu bile bile yine de yaptık. Kol kestik biz Çekmeköy’de... Ama biz de ahtapot gibi kol çok. Neden? Çünkü çarkların dönmesi lazım!” dedi. Ünlü işadamı Ali Ağaoğlu’nun konut piyasasına ve Çekmeköy Park projesine ilişkin değerlendirmeleri şöyle:

- Sektörde bir balon olduğuna inanmıyorum. Ama ciddi bir durgunlaşma var. Fiyatlar düşüyor. Maliyetler artıyor. Hele müteahhit pahalı arsayı alıp projeye girdiyse, yandı gülüm keten helva... Çok yüksek fiyatlarla arsa alan müteahhitler sıkıntı içinde. Hesaplar karıştı. Şahsi endişem birkaç Fi Yapı hadisesinin ortaya çıkmasıdır. Ekonomik olmayan hiçbir şeyin yaşama şansı yok. Çarklar dönecekse, kimi parmak kesecek, kimi kol kesecek. Biz Çekmeköy’de ‘Arsa bizden’ diyerek, kol kestik. Bizim 100 lira varlığımız varsa 10 lira borcumuz var. Makul koşullarda geçmişte satın aldığmız arsalar da çok.

- Temel mesele insanların konuta erişme sıkıntısı. Gelirleri ona göre değil. Ne bu arsa fiyatlarıyla ne de inşaat maliyetlerindeki artışla vatandaşın ihtiyacının karşılanması mümkün değil. Yatırım amacıyla alanlarda da ciddi bir durgunlaşma var. Çünkü yatırım amacıyla aldığınızda eskiden hem evin değeri artıyordu, hem de kiraya verdiğinizde tatmin ediciydi. Şimdi kiraların yatırımı geri döndürme süresi çok uzadı. Hele kira gelirlerini bugün mevduat geliri ile bir kıyaslayın. Banka mevduat faizinin çok gerisinde.

- Çekmeköy’de çok başarılıyız. Neden? Çünkü insanlara kazandırıyoruz. Arsa fiyatına ev satıyoruz. Nasıl? Çünkü 21 yıl önce aldım oranın arsasını. Taa, 1996’da... İşin esprisi o. Yoksa bugün böyle bir arsanın metrekare fiyatı en az 2 bin dolar. Kaldı ki, bugün bölgede böyle bir arsa bulmak da mümkün değil. Bugün kıymetli olan likit. Servet transferi gerekiyordu, likide ulaşmak için. Gerekeni yaptık. Allah’tan bizde arsa stoku çok.

‘ANKARA’DA EV SAHİPLİĞİ YÜKSEK AMA EVLER İHTİYACI KARŞILAMIYOR’

Ağaoğlu, Ankara’ya açılıyor. Ankara’nın yeni gelişen bölgesi Dikmen Vadisi’nde bin konutluk bir projeye başladı. Panora adı verilen projede en küçük konut üç artı bir olacak.

Projeyle ilgili bilgi veren Ali Ağaoğlu, “İstanbul dışında proje düşünmeye başlamıştık zaten. Ama malum nedenlerle ötelemiştik. Denk düştü, Ankara’da bir kooperatif bize geldi. Epey de ısrarcı oldular. Biz de sonuçta kırmadık. İstanbul dışında projelere Başkent ile başladık” dedi.

“Hayat evin içinde geçiyor” diyen Ali Ağaoğlu, “Bu projede evler rahat olacak. Anadolu kültürünü ön plana alarak hareket ediyoruz. Mesela bizim kültürümüzde misafir odası vardır. Buna uygun proje geliştiriyoruz. En küçük daire üç artı bir olacak” bilgisini paylaştı.

Toplam 300 bin metrekareye inşa edilecek olan Panora’da konutlar ortalama 250-300 metrekare büyüklüğünde olacak. Projenin toplam bedelinin 2 milyar 200 milyon lira civarında olması bekleniyor.

HARVARD İLE TEMAS

Ağaoğlu, Bodrum’da 12 bin dönümlük ‘Avrupa’nın en büyük turizm şehri’ projesine start verdi. Ağaoğlu, “Öyle sezonluk değil, 12 ay yaşayacak. Silikon Vadisi de işin içinde. Çünkü teknopark da var projede. Oteller, hatta üniversite içeriyor. Harvard Üniversitesi ile temasa geçtik. Ofisini açmasını bekliyoruz. Bodrum’da çalışmak isteyen girişimci ve profesyonel bizi tercih edecek” dedi.

KENTSEL DÖNÜŞÜM YÜRÜMÜYOR

Ağaoğlu “Kentsel dönüşüm meselesi olması gerektiği gibi gitmiyor. Fikirtepe’yi yapanlar ciddi sıkıntıda. Vatandaş bu dönüşüm meselesini yanlış algıladı. Elime bir fırsat geçti diye bakıyor. Olmadık isteklerde bulunuyor. Ya da tamamen duygusal olarak bakanlar da var olaya. ‘Ben bu eve gelin geldim, buradan ancak cenazem çıkar’ denildiğinde ne yapacaksınız? Aslında yasa belli. Dörtte üç tamamlandığında dönüşüme girebiliyorsunuz. Ama uygulama noktasında kimse sorumluluk almak istemiyor. ‘Kendiniz halledin. Bizi vatandaşla karşı karşıya getirmeyin’ deniyor. O zaman da işler gerektiği gibi yürümüyor. Kanun çıkarmak tamam da, sahada işler hale getiremediğinizde nasıl işe yarasın. Zaten sonuç da ortada” dedi.

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Ağaoğlu