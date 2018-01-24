Ali Gaffar Okkan, şehit edilişinin 17. yılında anılıyor. Faili meçhul bir suikaste uğrayan polis müdürü Ali Gaffar Okkan, 1. sınıf emniyet müdürüydü. Peki Gaffar Okkan kimdir? Ali Gaffar Okkan kaç yaşında şehit oldu?

ALİ GAFFAR OKKAN KİMDİR?

Ali Gaffar Okkan, 24 Şubat 1952 tarihinde Sakarya'nın Hendek ilçesinde dünyaya geldi. 30 Eylül 1970 tarihinde Polis Koleji'nden mezun olan Gaffar Okkan, 29 Eylül 1973 tarihinde de Polis Akademisi'nden mezun olmuştur.

Mezuniyetinin ardından İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ne Komiser Yardımcısı olarak atanan Gaffar Okkan, İzmir'de Emniyet Amirliği rütbesine kadar çeşitli birimlerde görev yaptı. 1983 yılında Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü'ne atanan Ali Gaffar Okkan, 1985 yılında şube müdürlüğüne terfi etti.

Ali Gaffar Okkan, 1986 yılında Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görev aldı ve burada 1992 yılında Emniyet Müdür Yardımcısı oldu. 6 Aralık 1993 tarihinde de 1. Sınıf Emniyet Müdürlüğü'ne terfi eden Gaffar Okkan, Kars İl Emniyet Müdürü olarak atandı.

18 Kasım 1997 tarihinde Diyarbakır İl Emniyet Müdürü olarak göreve başlayan Ali Gaffar Okkan, aynı zamanda İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi'nden mezun oldu.

Yıllarca PKK ve Hizbullah terörünün ve aşırı göçün ağır sonuçlarının yaşandığı Diyarbakır şehrine atanan Ali Gaffar Okkan, Hizbullah'ın çökertilmesinde büyük rol oynadı. Aynı zamanda ilk kez kadın polisler onun emriyle sokağa çıktılar ve trafiği yönettiler.

İki küçük otomobil alan Ali Gaffar Okkan, bu otomobilleri mavi-beyaza boyattı ve ikişer kadın polis görevlendirdi. Bir otomobil kayıp çocukları bularak ailelerine teslim ediyor, diğer otomobil ise yürümekte zorluk çeken yaşlı vatandaşlara yardımcı oluyordu.

Ali Gaffar Okkan'ın ilklerinden biri de şehrin kritik noktalarına kurdurduğu kameralardı. Gece yarılarına kadar makam odasındaki dev ekrandan şehri izleyen Ali Gaffar Okkan, Diyarbakır tarihine geçen önemli bir Emniyet Müdürü idi.

Ali Gaffar Okkan, 24 Ocak 2001 günü saat 17:40 civarında makamından Valilik Binası'na makam aracıyla giderken Sezai Karakoç Bulvarı üzerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırıya uğradı. Pusuya düşürülen Gaffar Okkan, açılan ateş sonucunda olay yerinde şehit oldu.

Ali Gaffar Okkan suikastinin failleri günümüzde de halen bulunamamıştır.

Ali Gaffar Okkan

Ali Gaffar Okkan kimdir?

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