Son Dakika: Ali Tarakçı kimdir? Gazeteci Ali Tarakçı'ya silahlı saldırı

Esenyurt'ta trafikte tartıştığı kişi tarafından bacağından tabancayla vurulan gazeteci Ali Tarakçı yaralandı.

Edinilen bilgiye göre aracıyla ilerleyen Ali Tarakçı ile bir sürücü arasında trafikte tartışma çıktı. Aracından inen sürücü Tarakçı'yı bacağından vurdu. Saldırıda bulunan kişi kaçarken yaralanan Tarakçı yakındaki bir özel hastaneye kaldırıldı. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

ALİ TARAKÇI KİMDİR?

Ali Tarakçı, 1964 yılında Sinop'ta doğdu. Eğitim hayatına Zeytinburnu'nda ilkokulda başlayan Tarakçı; ilkokul, ortaokul ve lise eğitimini Sefaköy-Küçükçekmece'de tamamladı. Eskişehir Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun oldu ve ardından birçok gazetede günlük olarak 25 yıl boyunca makaleler yazdı ve yöneticilik yaptı.

1980 darbesinin ardından 4 Kasım 1980 tarihinde yakalandı ve 46 gün gözaltında tutuldu ve ardından yaklaşık 1 yıl da tutuklu kaldı. Ancak 1 yıllık mahkumiyetinin ardından yargılandığı davadan beraat etti.

1996 yılında "Sesli Düşünceler" adlı ilk kitabını piyasaya sürdü. Uzun yıllar kamuda görev yapan Ali Tarakçı, 2007 yılında Gerçek TV kanalında "Sesli Düşünceler" adlı programın yapımcılığını ve sunuculuğunu yaptı. Ali Tarakçı, aynı zamanda Karadeniz TV'de de bir dönem "Mercek Altında" ve "Sesli Düşünceler" adlı programları hazırladı ve sundu.

Günümüzde Akit TV'de Cumartesi akşamları Tuna Öztunç ile birlikte hazırlayıp sunduğu tartışma programı "Çapraz Sorgu"da yer almaktadır.

Ali Tarakçı

Ali Tarakçı kimdir?