Alişan, ABD’ye gitmeye hazırlanan yakın arkadaşı Yusuf Tekin’in adına yemek verdi. HT Magazin'den Serkan Öztürk'ün haberine göre hamile eşi Buse Varol’un da katıldığı yemek çıkışı çifte, bebeğin cinsiyeti soruldu. Varol, “Henüz belli olmadı. Daha 1 ayı var” derken araya giren Tekin, bebeğin ismini açıkladı: “Bebek erkek olursa adı Burak olacak, kız olursa daha belirlemediler.”

Bu Konu İle İlgili Haberler