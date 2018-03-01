Arkadaşlarıyla eğlendikten sonra zil zurna sarhoş olan ve alkollü araç kullanmak istemeyen sorumlu vatandaş Kenny Bachman evine dönmek için Uber çağırınca kolay kolay unutamayacağı bir olay yaşadı.

ABD'de gerçekleşen olayda, West Virginia Üniversitesi kampüsü yakınlarındaki evine dönmek isteyen Bachman, kendine geldiğinde halen 2011 model Toyota Sienna aracının içinde, Uber şoförünün yanında kendini buldu.

Dumura uğrayan yolcu nerede olduğunu anlamayıp şoföre sorduğunda West Virginia yerine memleketi New Jersey'de, Gloucester County'de olduğunu öğrendi.

Kendine geldiğinde ücreti soran Bachman, 300 mil yani yaklaşık 480 kilometre yol için 'delilik' olarak nitelediği toplam 1635.93 dolar (yaklaşık 6200 lira) ödedi.

UBER XL KULLANMASI DAHA DA PAHALIYA PATLADI

3.94 dolar başlangıç ücreti, 2.35 dolar rezervasyon ücreti, 696.95 dolar yol ücreti ve 115.90 dolar da saatler süren yolculuğun zamanı için ödeme yapması gereken Bachman, ücretin toplam 819.14 dolar olması gerektiğini söylese de daha büyük ve lüks olan XL hizmetini kullandığı için fiyat ikiye katlandı.

Sürücünün gişe geçişlerinde parası olmadığı için yediği cezalar için yolda durup bir banka ATM'sinden de para çeken Bachman yine de şoföre 5 yıldız verdi.

Şirketin müşteri hizmetleriyle temasa geçen yolcu New Jersey'deki evinin adresini sisteme girmediğini iddia etse de görüşmeler sonrasında ücreti ödemeyi kabul etti.