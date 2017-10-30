Almadığı ihaleye 'yapmayız' açıklaması!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz darbe girişiminden sonra başlattığı tasfiyeler ve Almanya'nın Türkiye'nin bu darbeye karıştığını söylediği kişileri iade etmeyi reddetmesi üzerine iki NATO müttefiki arasındaki ilişkiler gerildi.

DPA haber ajansında bugün yer alan söyleşisinde Papperger, Türkiye'deki savaş uçakları için mühimmat üretimi ve Türkiye'nin Leopard tanklarının yenilenmesi de dahil olmak üzere birçok projenin hâlâ iki hükümetin kararını beklediğini söyledi. Papperger "Türkiye ile ilişkiler düzelmezse, Almanya'dan izin almak zor olacak" dedi.

DPA ayrıca, bozulan ilişkilerin Rheinmetall'ın tahmini 7 milyar euroluk (8.13 milyar dolar) Altay tank projesine katılma ihtimalini de zayıflattığını belirtirken kısa süre içerisinde Alman hükümetinin projeye onay vermesini beklemediğini söyledi.

DPA'nın haberine göre, Rheinmetall ile Türkiye'de bir ortak girişimin sahibi olan Türk BMC şirketi, planlanan 1,000 savaş tankından 100 ila 200 adetlik ilk dilimini üretmek için teklif verdi.

BMC, ihaleyi kazanırsa, Rheinmetall teorik olarak, yüzde 40 hissesine sahip olduğu ortak girişim RBSS aracılığıyla tankın üretiminde yer alabilir. Ancak bunun için Alman hükümetinin ihracat iznine ihtiyaç duyacak.

Papperger, Rheinmetall'ın Türkiye'de kendi tank fabrikasını kurmayı düşünmediğini söyledi.

Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) geçtiğimiz günlerde, daha önce TÜMOSAN ile yürütülen ancak sonuçsuz kalan Altay tankına yönelik Güç Grubu Geli̇şti̇ri̇lmesi̇ Projesi̇'ne ilişkin yeni ihaleye çıkmış, 13 Ekim'de ise Savunma Sanayii Müsteşarlığı ile BMC arasında Yeni Nesil Hafif Zırhlı Araç Güç Grubu Geliştirilmesi Projesi sözleşmesi imzalanmıştı.

Sözleşmeyle BMC'ye yeni nesil hafif zırhlı araçların paletli konfigürasyonunun güç grubu ihtiyacının yerli imkanlarla karşılanması görevi verildi.



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