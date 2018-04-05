Gazete, Merkel'in bu ay sonunda yapmayı planladığı ziyaretin çeşitli kaynaklar tarafından da doğrulandığını belirtti, ancak Merkel'in ofisinden haberle ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Alman hükümet Sözcü Yardımcısı Ulrike Demmer de dün yaptığı açıklamada, Şansölye Angela Merkel'in son olarak hem AB Lider Zirvesi'nde hem de Federal Meclis'te yaptığı konuşmada AB-Türkiye mutabakatı konusunda açıklamalar yaptığını anımsatarak, "Alman hükümeti, daha önce olduğu gibi AB ile Türkiye arasındaki mutabakatın arkasında." dedi.

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