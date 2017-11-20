Almanya'da 'eşi benzeri görülmemiş' hükümet krizi!

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, koalisyon görüşmelerinin tıkanmasının ardından Başbakan Angela Merkel ile bir görüşme yaptı.

Steinmeier, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada Almanya'nın eşi benzeri görülmemiş bir durumla karşı karşıya olduğunu söyledi.

Steinmeier, koalisyon görüşmelerinde yer alan ve almayan tüm partilerin liderleriyle bir görüşme yapacağını belirtirken, tüm tarafların yakın zamanda yeni bir hükümet kurulması için sorumluluk alması gerektiğini ifade etti.

SOSYAL DEMOKRATLARIN LİDERİ SCHULZ'DEN AÇIKLAMA

Merkel'in Hristiyan Demokrat Birliği (CDU), Hür Demokratlar ve Yeşiller ile kurmayı denediği Jamaika Koalisyonu için görüşmeler Hür Demokrat Parti (FDP)'nin masadan kalkmasıyla çöktü.

Jamaika koalisyonu için görüşmelerin tıkanmasının ardından, gözler Sosyal Demokrat Parti'ye (SPD) çevrildi. Zira Merkel'in şu anda elinde kalan tek koalisyon seçeneği, SPD ile oluşturulacak 'Büyük Koalisyon' olarak gözüküyor. Almanya'da bir önceki dönem Merkel'in CDU'su ile SPD, iktidar ortağıydı. Ancak seçimlerde Sosyal Demokrat Parti'nin 1930'lardan bu yana aldığı en düşük oyu almasının ardından Martin Schulz hükümete katılmayacaklarını ve bir dönem muhalefette kalarak toparlanacaklarını söylemişti.

Jamaika koalisyonu için görüşmelerin tıkanmasının ardından konuşan Martin Schulz, erken seçim sinyalleri verdi. Konuyla ilgili olarak Çarşamba günü Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier ile bir araya geleceklerini belirten Schulz, seçmenin durumu tekrar değerlendirmesi gerektiğini ve partisinin seçimlerden korkmadığını söyledi.

Schulz, Angela Merkel'in kendisiyle yeni bir koalisyon denemesi için henüz iletişime geçmediğini söyledi.

MERKEL'İN ÖNÜNDEKİ SEÇENEKLER NELER?

Almanya'da Hür Demokrat Parti'nin partiler arasında güven ortamının tesis edilememesini gerekçe göstererek koalisyon masasını devirmesinin ardından erken seçim çanları çalıyor. Merkel'in elinde SPD ile kurulacak 'Büyük Koalisyon' dışında pek bir seçenek bulunmuyor.

Merkel'in CDU/CSU muhafazakar birliği Yeşiller veya Hür Demokrat Parti ile azınlık hükümeti kurma yoluna gidebilir ancak bunun için de dışarıdan destek gerektiği için gerçekleşme ihtimalinin düşük olduğu varsayılıyor.

Almanya'da 24 Eylül'de yapılan genel seçimlerin resmi sonuçlarına göre Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) yüzde 33, Sosyal Demokrat Parti (SPD) 20,5, aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi (AfD) yüzde 12,6, Hür Demokrat Parti (FDP) yüzde 10,7, Sol Parti yüzde 9,2, Yeşiller Partisi yüzde 8,9 oy almıştı.

Mecliste yeni yasama döneminde görev yapacak toplam 709 milletvekilinden 200'ü CDU'lu, 153'ü SPD'li, 94'ü AfD'li, 80'i FDP'li, 69'u Sol Partili, 67'si Yeşiller Partili ve 46'sı da CSU'lulardan oluştu.