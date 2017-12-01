Almanya'da koalisyon krizi! Schulz tepki gösterdi!

Schulz, partisinin genel merkezinde yaptığı açıklamada, "Büyük koalisyon için müzakerelere yeşil ışık" başlıklı haberi kesinlikle yalanladığını belirterek, "Bu yanlıştır." dedi.
Bu tür haberlerin CDU/CSU'dan yayıldığını savunan Schulz, konuyla ilgili Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı ve Başbakan Angela Merkel ile telefonla görüştüğünü ve bunun kabul edilemez olduğunu söylediğini ifade etti.
Schulz, kimin kime zarar vereceği konusunda spekülasyon yapmak istemediğini belirterek, "Kim yalan haberleri yayarsa güveni yok eder." değerlendirmesinde bulundu.
Ülkede bir hükümeti kurmak için tüm opsiyonların masada olduğunu yineleyen Schulz, pazartesi günü yapılacak parti yönetim toplantısında tüm opsiyonların görüşüleceğini ve buradan çıkacak kararın perşembe günü gerçekleştirilecek genel kurula sunulacağını kaydetti.
CDU Milletvekili Klaus Schüler de, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, partisinin, SPD ile istikrarlı bir hükümet kurmak için ciddi görüşmeler yapmaya hazır olduklarını söyledi.
Ancak öncelikle SPD'nin nasıl bir tutum sergileyeceğinin beklenmesi gerektiğine işaret den Schüler, SPD'nin genel kurulunu tamamladıktan sonra CDU yönetiminin 10-11 Aralık'ta toplanıp durumu değerlendireceğini kaydetti.
Almanya'da 18 Ekim'den sonra yaklaşık 4,5 hafta boyunca hükümeti kurmak amacıyla müzakereler yapan CDU/CSU, FDP ve Yeşiller arasındaki ön görüşmeler FDP'nin masadan kalkmasıyla başarısızlıkla sonuçlanmıştı.
Steinmeier bunun üzerine ülkedeki siyasi partilere çağrıda bulunarak koalisyon hükümetinin kurulması konusunda sorumluluktan kaçmamalarını istemiş ve parti liderleriyle görüşmeye başlamıştı.
Cumhurbaşkanı Steinmeier, dün akşam CDU Genel Başkanı Merkel, Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) lideri Horst Seehofer ve Schulz ile birlikte 2 saati aşan bir görüşme gerçekleştirmişti.
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