Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasıyla başlayan gösterilerde İsrail bayrağı yakılmasını kınadı.

Almanya'nın İsrail devleti ve Yahudiler ile bağları olduğunun altını çizen Thomas de Maiziere, "Yahudilerin veya İsrail devletin bu utanç verici yolla aşağılanmasını kabul edemeyiz" ifadelerini kullandı.

Cuma günü Berlin'deki ünlü Brandenburg Kapısı önünde düzenlenen gösterilerde iki İsrail bayrağı yakılmıştı. Olayın ardından düzenlenen operasyonlarda Alman polisi 10 kişiyi gözaltına almıştı.

Almanya'nın 2. Dünya Savaşı sırasında gerçekleştirilen Yahudi soykırımı nedeniyle anti-semitizm konusunda hassas olduğu biliniyor.

Öyle ki birçok Alman gazetesi de, İsrail karşıtı protesto gösterilerinin haberlerinde yakılan İsrail bayrakları yerine yakılan ABD bayraklarının olduğu fotoğrafları manşetine taşımayı tercih etmişti.