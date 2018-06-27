Berlin'in kararının domino etkisiyle Avrupa geneline yayılmasından çekinen Avusturya sınırda zırhlı askeri araçlarla kriz tatbikatı yaptı. Yüzlerce polis ve asker başkent Viyana'dan 175 kilometre uzaklıktaki Spiefeld'de kapıların kapanmasıyla ülkede sıkışan mültecileri kontrol altına almaya yönelik senaryoyu uyguladı. Tatbikat amacıyla 200 polis senaryo gereği mülteci gibi hareket ederek sınırı geçmelerine izin verilmesini istedi.

Avusturya İçişleri Bakanı Herbert Kickl "Sınırlarını koruyamayan bir devlet güvenilirliğini kaybeder. Yaptığımız şeyin insanlık dışı olmakla ilgisi yok" dedi. Bu arada Avusturya'nın tatbikat yapmasına neden olan Almanya'da dün kritik bir gelişme daha yaşandı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, göçmenlerin Almanya'ya girmesine izin veren uygulamayı sona erdirmesini isteyen koalisyon ortağı Genel Başkanı ve İçişleri Bakanı Horst Seehofer ve diğer parti liderleriyle görüştü. Merkel'in ortaklarından SPD Genel Başkanı Sigmar Gabriel de iltica anlaşmazlığının koalisyonun dağılmasıyla sonuçlanmasının "Almanya ve Avrupa açısından kestirilmesi mümkün olmayan sonuçlara yol açabileceği" uyarısında bulundu.

KRİTİK HAFTA

Deutsche Welle'nin haberine göre Merkel bu hafta Avrupa Birliği (AB) devlet ve hükümet başkanları zirvesi sırasında mülteci adaylarının geri kabulüyle ilgili ikili anlaşmalar yapılması için çalışacak. Seehofer'in uzlaşma sağlanamadığı takdirde 1 Temmuz'dan itibaren başka AB ülkesinde iltica başvurusunda bulunmuş yabancıların sınırdan geri çevrilmesini istediği biliniyor.